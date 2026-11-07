Estos son los resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: 6 de noviembre de 2026

El pasado viernes 6 de noviembre se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Si usted participó en alguno de ellos, puede revisar los resultados en esta nota, incluyendo cada serie con sus premios mayores.

Lotería de Medellín: Serie y números ganadores

Este 6 de noviembre se realizó el sorteo de la Lotería de Medellín, siendo estos los resultados de esta ocasión:

Número ganador: 5609

Serie:266

Con estos datos, los participantes pueden verificar si resultaron ganadores o no de la rifa.

Lotería de Santander: resultado del 6 de noviembre

También se llevó a cabo el sorteo de la Lotería de Santander este viernes, definiendo el número ganador junto a su serie.

Número ganador: 7151

Serie: 204

Cabe agregar que el sorteo incluye premios de diferentes valores aparte del premio principal. Se recomienda a los jugadores que consulten los resultados oficiales para cerciorarse de que sus billetes coinciden o no con las combinaciones ganadoras.

Lotería de Risaralda: números ganadores del viernes, 6 de noviembre

A los sorteos de esta jornada también se añade la Lotería de Risaralda, dónde, al igual que los otros dos, su premio mayor queda ligado a un número y serie determinados.

Número ganador: 8434

Serie: 109

Al revisar la serie y el número de cada billete cada participante puede consultar si fue ganador, ya sea del premio mayor como de varias de las categorías de premios que tiene el sorteo.