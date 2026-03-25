Estos son los resultados de Powerball del miércoles 25 de marzo de 2026

Este miércoles, 25 de marzo de 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular de Estados Unidos, que tiene un nuevo acumulado de $147 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $66.6 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Resultado de Powerball del 25 de marzo

Números ganadores: 07 - 56 - 21 - 64 - 55

07 - 56 - 21 - 64 - 55 Powerball: 26

26 Power Play: 4X

El próximo sorteo se realizará el sábado 28 de marzo a las 21:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.