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Estos son los resultados de Powerball del miércoles 25 de marzo de 2026

El sorteo tiene un nuevo acumulado.

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Redacción Loterías
25 de marzo de 2026, 10:08 p. m.
Resultado de lotería Powerball.
Resultado de lotería Powerball. Foto: Getty Images

Este miércoles, 25 de marzo de 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular de Estados Unidos, que tiene un nuevo acumulado de $147 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $66.6 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Resultado de Powerball del 25 de marzo

  • Números ganadores: 07 - 56 - 21 - 64 - 55
  • Powerball: 26
  • Power Play: 4X
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El próximo sorteo se realizará el sábado 28 de marzo a las 21:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

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