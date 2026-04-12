Estos son los resultados del sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 11 de abril

La suerte volvió a rodar para miles de jugadores que estuvieron atentos al más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los tradicionales juegos de azar del país.

Como todas las semanas, la expectativa giró en torno al premio mayor y a los números que podrían cambiarle la vida a más de un apostador.

En esta ocasión, el sorteo dejó nuevos ganadores y una combinación que ya empieza a ser comentada entre quienes siguen de cerca los resultados.

Super Astro Sol del sábado 11 de abril: estos son los números ganadores

Desde temprano, los participantes revisaron sus billetes con la ilusión de haber acertado, mientras otros ya piensan en qué invertir el premio.

A continuación, le presentamos los números ganadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá, así como los detalles más importantes para que verifique su suerte y conozca si está entre los afortunados.

Estos son los números ganadores:

Número: 9428

Serie: 356

El Sinuano Día y Noche: lista de números ganadores hoy sábado, 11 de abril

Cómo cobrar los Premios

De acuerdo con la página oficial de la lotería, si su premio le da derecho a otro billete o fracción, puede cobrarlo en efectivo, o puede hacer recambio por lotería del próximo sorteo, a través de su vendedor de confianza o en las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, cuya dirección y teléfono aparecen en el billete o fracción.

Y si tiene dudas o problemas con la reclamación, puede acercarse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados con la información del ganador, y allí le colaborarán.