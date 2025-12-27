¿Fue afortunado? Resultados de la Lotería Chontico de este sábado 27 de diciembre de 2025

Con el paso del tiempo, Chontico ha logrado consolidarse como uno de los juegos de azar más populares del país. Su formato sencillo, sumado a la realización de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche), ha mantenido el interés de un público amplio. La flexibilidad en montos y números elegidos continúa alimentando la expectativa colectiva por alcanzar el premio mayor.

El sorteo número 8292 de este juego de azar, realizado el sábado 27 de diciembre de 2025, volvió a despertar expectativas entre miles de seguidores en Colombia.

El resultado principal dejó como cifra ganadora el 9927, un número que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre quienes siguen con atención cada jugada, aferrados a la ilusión de un resultado favorable.

Durante la misma jornada también se dio a conocer el número de ‘La Quinta’, la balota adicional que complementa el sorteo y amplía las posibilidades de premio.

En esta oportunidad, el dígito asignado fue el 2, un dato que para muchos apostadores resulta determinante al momento de analizar combinaciones.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 27 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9927 - 2

Tres últimas cifras: 927

Dos últimas cifras: 27

Número completo: 9927

Última cifra: 2

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 27 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo 28 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

26 de diciembre de 2025: 5682 - 6

25 de diciembre de 2025: 4160 - 9

24 de diciembre de 2025: 1343 - 8

Chontico Noche