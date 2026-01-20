¿Fue el afortunado? Consulte si ganó en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes, 20 de enero

Las loterías de Colombia realizaron recientemente sus sorteos habituales, donde sus resultados fueron dados a conocer para los apostadores en distintas regiones del país.

En el sorteo de El Dorado, se publicaron los números ganadores correspondientes a la más reciente jornada, junto con las series y modalidades establecidas por la entidad operadora.

Dorado Mañana

Premio mayor: 8071.

La Quinta: 9.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Paisita dio a conocer los números favorecidos en su sorteo diario, un juego tradicional que suele realizarse en horas de la tarde. Los resultados oficiales quedaron disponibles a través de los canales autorizados, facilitando la consulta para quienes participaron en esta modalidad.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Finalmente, La Caribeña también divulgó los números ganadores de su sorteo, realizado en la tarde y noche, cumpliendo con el calendario establecido.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Las autoridades y operadores recomiendan verificar siempre los resultados en medios oficiales y conservar los comprobantes de juego. Asimismo, recuerdan la importancia de apostar de manera responsable.