Loterías

¿Fue el afortunado? Consulte si ganó en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes, 20 de enero

Estos juegos hacen parte de la oferta de azar legal en Colombia y cuentan con amplia participación a nivel nacional.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de enero de 2026, 4:30 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 20 de enero.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 20 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías de Colombia realizaron recientemente sus sorteos habituales, donde sus resultados fueron dados a conocer para los apostadores en distintas regiones del país.

En el sorteo de El Dorado, se publicaron los números ganadores correspondientes a la más reciente jornada, junto con las series y modalidades establecidas por la entidad operadora.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8071.
  • La Quinta: 9.
YouTube video 3YkSrW3OXi0 thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Paisita dio a conocer los números favorecidos en su sorteo diario, un juego tradicional que suele realizarse en horas de la tarde. Los resultados oficiales quedaron disponibles a través de los canales autorizados, facilitando la consulta para quienes participaron en esta modalidad.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Finalmente, La Caribeña también divulgó los números ganadores de su sorteo, realizado en la tarde y noche, cumpliendo con el calendario establecido.

Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 20 de enero

Loterías

Resultados del Baloto y Revancha: combinación ganadora del lunes 19 de enero de 2026

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 19 de enero y acumulado

Loterías

Estos son los números ganadores de la Lotería del Tolima de este lunes, 19 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 19 de enero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del lunes 19 de enero de 2026; apostadores tienen nuevo acumulado millonario

Loterías

Lotería Super Atro Sol del lunes 19 de enero: consulte si volvió millonario con el último sorteo

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 19 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Ganadores de la lotería 19 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan sus números

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 19 de enero de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Las autoridades y operadores recomiendan verificar siempre los resultados en medios oficiales y conservar los comprobantes de juego. Asimismo, recuerdan la importancia de apostar de manera responsable.

Más de Loterías

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde

¿Fue uno de los ganadores? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 20 de enero

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre.

¿Fue el afortunado? Consulte si ganó en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes, 20 de enero

Un sorteo realizado este lunes volvió a poner en juego premios millonarios y renovó la expectativa entre los apostadores.

Resultados del Baloto y Revancha: combinación ganadora del lunes 19 de enero de 2026

Sorteo del 22 de diciembre de 2025.

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 19 de enero y acumulado

Sorteo 4153.

Estos son los números ganadores de la Lotería del Tolima de este lunes, 19 de enero de 2026

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 19 de enero de 2026

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: números ganadores para el sorteo del lunes 19 de enero de 2026; apostadores tienen nuevo acumulado millonario

Los resultados del número y signo ganador están acá

Lotería Super Atro Sol del lunes 19 de enero: consulte si volvió millonario con el último sorteo

Sinuano Día y Noche

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 19 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 18 de enero: estos son los números ganadores

Noticias Destacadas