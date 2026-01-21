¿Fue el afortunado este miércoles con la Lotería del Meta? Conozca los resultados del sorteo de este 21 de enero

Este miércoles 21 de enero se realizó un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, que tradicionalmente juega en la noche y reúne semana tras semana a miles de apostadores que esperan convertirse en nuevos millonarios.

Como es costumbre, el sorteo se llevó a cabo sobre las 10:30 p. m., hora en la que se conocen el número ganador y la serie oficial que definen el resultado final de la jornada.

Sorteo de la Lotería del Meta - miércoles 21 de enero

Número ganador: 0035

Serie: 052

¿Cómo se juega la Lotería del Meta en Colombia?

La Lotería del Meta es un sorteo legal que hace parte del grupo de loterías tradicionales del país y que se mantiene vigente gracias a su popularidad y a los premios altos que ofrece.

En cada edición, la dinámica es:

El apostador compra un billete en puntos autorizados.

El billete contiene un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).

¿Qué premios entrega la Lotería del Meta?

Uno de los principales atractivos de esta lotería es su bolsa de premios, que incluye el premio mayor y también varias categorías de pagos conocidas como “secos”, que son premios fijos con valores definidos.

Estos son los premios anunciados para la Lotería del Meta:

Premio mayor: $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

Estos montos convierten a la Lotería del Meta en una alternativa atractiva para quienes buscan premios grandes sin necesidad de participar en sorteos diarios.