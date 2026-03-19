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¿Fue el ganador? Resultado de la Lotería de Manizales, sorteo del miércoles 18 de marzo

Aquí puede consultar el número ganador, los resultados recientes y cuándo se realizará el siguiente sorteo de la Lotería de Manizales.

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Redacción Loterías
19 de marzo de 2026, 7:54 a. m.
Lotería de Manizales - 18 de marzo de 2026.
Lotería de Manizales - 18 de marzo de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Manizales.

La noche de este miércoles 18 de marzo terminó, como es costumbre, con el sorteo de la Lotería de Manizales, una de los favoritos de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que se pueden llegar a entregar.

Como siempre, el sorteo inició sobre las once de la noche; luego de un rato, se dio a conocer que el gran ganador fue el número 9341 de la serie 154, el poseedor de dicho billete obtuvo un premio equivalente a 2.600 millones de pesos y se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

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Sin embargo, sí fue el gran ganador del sorteo número 4946 de la Lotería de Manizales; aún esta entrega otras formas de ganar, puesto que cuenta con los siguientes premios secos:

  • 10 de 40 millones
  • 10 de 50 millones
  • 10 de 60 millones
  • 10 de 80 millones
  • 5 de 100 millones
  • 3 de 200 millones
  • 2 de 300 millones
  • Un Gana Siempre de 1.500 millones

Para verificar si fue uno de los importantes ganadores, la mejor opción es ingresar directamente a la página de la Lotería de Manizales, dar clic en la sección “consultar premios” y digitar el número de su billete, junto a la serie y la fecha del sorteo; luego de eso, el sistema automáticamente le dirá si es uno de los beneficiados con este sorteo.

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