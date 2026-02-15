Loterías

¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 15 de febrero

Esta es la combinación numérica ganadora de este día.

Redacción Loterías
15 de febrero de 2026, 1:11 p. m.
Resultados último sorteo Lotería La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados último sorteo Lotería La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La edición de la Antioqueñita de este domingo, 15 de febrero 2026, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.

Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de ‘La Quinta’, que ofrece oportunidades adicionales de premio.

Resultado de la Antioqueñita Día

El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:

Premio mayor: 2834 - 8

  • Tres últimos números: 834
  • Dos últimos números: 34
  • Cifra completa: 2834
  • Último número: 8
YouTube video lXT1o_m0s8s thumbnail

Resultado de la Antioqueñita Tarde

La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos números: pendiente
  • Dos últimos números: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
YouTube video W64sG7LwEj4 thumbnail

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este lunes, 16 de febrero, a las 10:00 de la mañana.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 14 de febrero de 2026: 9568 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 13 de febrero de 2026: 4487 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 12 de febrero de 2026: 0658 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 14 de febrero de 2026: 4874 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 13 de febrero de 2026: 1347 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 12 de febrero de 2026: 9308 – Quinta balota: 1

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.

Además, la modalidad “La Quinta” agrega una cifra extra al número apostado, lo que no solo incrementa las opciones de ganar, sino que convierte cada sorteo en un momento cargado de expectativa y emoción.

Noticias Destacadas