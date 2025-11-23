Suscribirse

¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 23 de noviembre

Esta popular lotería representa cada día dos oportunidades de ganar millonarios premios.

Redacción Loterías
23 de noviembre de 2025, 6:17 p. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 23 de noviembre.

Las loterías se han convertido en un pasatiempo ampliamente arraigado a nivel global. Para millones de jugadores, acertar una secuencia numérica representa la posibilidad de modificar su situación financiera de manera inmediata.

En Colombia, una de las apuestas más emblemáticas es La Antioqueñita, un sorteo diario que tiene lugar en el departamento de Antioquia y que ofrece dos oportunidades para jugar: una en horas de la mañana y otra en la tarde.

La Antioqueñita Día y Tard
Su dinámica es sencilla: cada participante escoge una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9.

A esta fórmula tradicional se sumó recientemente la opción llamada ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las chances de obtener premios más altos.

Dentro de este contexto, el domingo 23 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 6153 de La Antioqueñita Día, cuya transmisión estuvo a cargo del canal de YouTube de La Red Gana.

En esta ocasión, el número favorecido fue 9623, junto con la quinta balota 8.

Resultados del sorteo 6153 – La Antioqueñita Día

Premio mayor: 9623 - 8

  • Tres últimos números: 623
  • Dos últimos números: 23
  • Cifra completa: 9623
  • Último número: 8
ANTIOQUEÑITA 1: Resultado ANTIOQUEÑITA 1 del DOMINGO 23 de Noviembre de 2025

Resultados del sorteo 6153 – La Antioqueñita Tarde

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos números: pendiente
  • Dos últimos números: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
ANTIOQUEÑITA 2: Resultado ANTIOQUEÑITA 2 del DOMINGO 23 de Noviembre de 2025.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 22 de noviembre de 2025: 5317 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 1620 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 8451 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 22 de noviembre de 2025: 3834 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 6466 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 6019 – Quinta balota: 8

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.

Además, la modalidad “La Quinta” agrega una cifra extra al número apostado, lo que no solo incrementa las opciones de ganar, sino que convierte cada sorteo en un momento cargado de expectativa y emoción.

Noticias relacionadas

Loterías de hoyLotería AntioqueñitaColjuegosJuegos de azar

