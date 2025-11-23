¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 23 de noviembre

Las loterías se han convertido en un pasatiempo ampliamente arraigado a nivel global. Para millones de jugadores, acertar una secuencia numérica representa la posibilidad de modificar su situación financiera de manera inmediata.

En Colombia, una de las apuestas más emblemáticas es La Antioqueñita, un sorteo diario que tiene lugar en el departamento de Antioquia y que ofrece dos oportunidades para jugar: una en horas de la mañana y otra en la tarde.

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde este martes, 18 de noviembre | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Su dinámica es sencilla: cada participante escoge una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9.

A esta fórmula tradicional se sumó recientemente la opción llamada ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las chances de obtener premios más altos.

Dentro de este contexto, el domingo 23 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 6153 de La Antioqueñita Día, cuya transmisión estuvo a cargo del canal de YouTube de La Red Gana.

En esta ocasión, el número favorecido fue 9623, junto con la quinta balota 8.

Resultados del sorteo 6153 – La Antioqueñita Día

Premio mayor: 9623 - 8

Tres últimos números: 623

623 Dos últimos números: 23

23 Cifra completa: 9623

9623 Último número: 8

Resultados del sorteo 6153 – La Antioqueñita Tarde

Premio mayor: pendiente

Tres últimos números: pendiente

pendiente Dos últimos números: pendiente

pendiente Cifra completa: pendiente

pendiente Último número: pendiente

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

Sorteo del 22 de noviembre de 2025: 5317 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 1620 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 8451 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 22 de noviembre de 2025: 3834 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 6466 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 6019 – Quinta balota: 8

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.