Loterías
¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 31 de octubre de 2025
Esta popular lotería representa cada día dos oportunidades de ganar millonarios premios.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La tradicional lotería La Antioqueñita llevó a cabo este viernes, 31 de octubre, una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus acostumbradas ediciones diarias: una en la mañana y otra en la tarde.
El primer sorteo del día, correspondiente al número 6107, se realizó a las 10:00 a. m., generando gran expectativa entre los seguidores habituales de este reconocido juego de azar, considerado uno de los más representativos del país.
En esta ocasión, el número afortunado fue el 7876, mientras que en el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que brinda una posibilidad extra de ganar, la balota seleccionada fue la número 0.
Resultado sorteo 6107 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 7876
- Quinta balota: 0
Por otro lado, la edición vespertina está programada para las 4:00 p. m. y podrá verse en transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados en tiempo real.
Resultado sorteo 6108 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Si aún no ha consultado los sorteos anteriores, estos fueron los resultados más recientes:
Resultados recientes – La Antioqueñita Día
- Sorteo del 30 de octubre de 2025: 8782 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 29 de octubre de 2025: 5068 – Quinta balota: 3
- Sorteo del 28 de octubre de 2025: 1058 – Quinta balota: 2
Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 30 de octubre de 2025: 9221 – Quinta balota: 2
- Sorteo del 29 de octubre de 2025: 1988 – Quinta balota: 9
- Sorteo del 28 de octubre de 2025: 5295 – Quinta balota: 5
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este sábado 1 de noviembre de 2025 a las 10:00 a. m., manteniendo viva la ilusión de miles de participantes que confían en la suerte y esperan convertirse en los próximos ganadores.