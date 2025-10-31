¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 31 de octubre de 2025

La tradicional lotería La Antioqueñita llevó a cabo este viernes, 31 de octubre, una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus acostumbradas ediciones diarias: una en la mañana y otra en la tarde.

El primer sorteo del día, correspondiente al número 6107, se realizó a las 10:00 a. m., generando gran expectativa entre los seguidores habituales de este reconocido juego de azar, considerado uno de los más representativos del país.

En esta ocasión, el número afortunado fue el 7876, mientras que en el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que brinda una posibilidad extra de ganar, la balota seleccionada fue la número 0.

Resultado sorteo 6107 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7876

Quinta balota: 0

Por otro lado, la edición vespertina está programada para las 4:00 p. m. y podrá verse en transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados en tiempo real.

Resultado sorteo 6108 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si aún no ha consultado los sorteos anteriores, estos fueron los resultados más recientes:

Resultados recientes – La Antioqueñita Día

Sorteo del 30 de octubre de 2025: 8782 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 29 de octubre de 2025: 5068 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 28 de octubre de 2025: 1058 – Quinta balota: 2

Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 30 de octubre de 2025: 9221 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 29 de octubre de 2025: 1988 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 28 de octubre de 2025: 5295 – Quinta balota: 5