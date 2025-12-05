Loterías
¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 5 de diciembre
Esta popular lotería representa cada día dos oportunidades de ganar millonarios premios.
Las loterías se han convertido en un pasatiempo ampliamente arraigado a nivel global. Para millones de jugadores, acertar una secuencia numérica representa la posibilidad de modificar su situación financiera de manera inmediata.
En Colombia, una de las apuestas más emblemáticas es La Antioqueñita, un sorteo diario que tiene lugar en el departamento de Antioquia y que ofrece dos oportunidades para jugar: una en horas de la mañana y otra en la tarde.
Su dinámica es sencilla: cada participante escoge una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9.
A esta fórmula tradicional se sumó recientemente la opción llamada ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las chances de obtener premios más altos.
Dentro de este contexto, el viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo 6177 de La Antioqueñita Día, cuya transmisión estuvo a cargo del canal de YouTube de La Red Gana.
En esta ocasión, el número favorecido fue 6296, junto con la quinta balota 1.
Resultados del sorteo 6177 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 6296
- Quinta balota: 1
Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.
Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.
Resultado del sorteo 6178 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Números ganadores de los tres últimos sorteos
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 4 de diciembre de 2025: 4187 – Quinta balota: 5
- Sorteo del 3 de diciembre de 2025: 7909 – Quinta balota: 5
- Sorteo del 2 de diciembre de 2025: 6809 – Quinta balota: 0
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 4 de diciembre de 2025: 1575 – Quinta balota: 2
- Sorteo del 3 de diciembre de 2025: 5038 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 2 de diciembre de 2025: 6089 – Quinta balota: 9
El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este sábado, 6 de diciembre, a las 10:00 de la mañana.