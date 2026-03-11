¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 11 de marzo de 2026

Entre los juegos de azar más conocidos de Colombia se destaca la Antioqueñita, una lotería que realiza dos sorteos diarios y se ha convertido en una opción popular para quienes sueñan con ganar premios millonarios.

Tal como lo indica su nombre, es el juego emblemático del departamento de Antioquia y cada día reúne a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de cambiar su vida.

En el sorteo número 6369 de la Antioqueñita Día de este miércoles, 11 de marzo, el número ganador fue 1677, junto con la balota denominada “La Quinta”, número 9.

Resultados de La Antioqueñita Día este miércoles, 11 de marzo

Número ganador: 1677.

Quinta balota: 9.

Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente en la edición de la tarde. Este sorteo se realiza todos los días a las 4:00 p. m., incluidos domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde este miércoles, 11 de marzo

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 10 de marzo de 2026: 2208 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 9 de marzo de 2026: 7955 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 8 de marzo de 2026: 4721 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 10 de marzo de 2026: 3353 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 9 de marzo de 2026: 9888 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 8 de marzo de 2026: 2809 – Quinta balota: 1

El próximo sorteo de La Antioqueñita está previsto para realizarse el jueves 12 de marzo en sus respectivos horarios, según la versión de la lotería.