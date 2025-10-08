¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este 8 de octubre de 2025

Si usted hace parte de los miles de jugadores que participan diariamente en El Chontico, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia, esta puede ser su oportunidad de celebrar.

El sorteo más reciente se llevó a cabo a la 1:00 p.m. de este miércoles, 8 de octubre de 2025, y, como en cada edición, repartió premios entre quienes confiaron en su número de la suerte.

En esta ocasión, la combinación ganadora del sorteo 8212 fue el número 8722, junto con la balota denominada “La Quinta”: 1.

Resultado de la Lotería Chontico Día del miércoles, 8 de octubre

Premio mayor: 8722- 1

Tres últimos: 722.

Dos últimos: 22.

Cifra completa: 8722.

Último número: 1.

Resultado de la Lotería Chontico Noche del miércoles, 8 de octubre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos:

Dos últimos:

Cifra completa:

Último número:

Próximo sorteo de la Lotería Chontico

El próximo sorteo de esta lotería se llevará a cabo el día jueves, 9 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico

Chontico Día:

7 de octubre de 2025: 1465 - 1

6 de octubre de 2025: 0861 - 7

5 de octubre de 2025: 8172 - 2

Chontico Noche

7 de octubre de 2025: 3178 - 3

6 de octubre de 2025: 2703 - 6

5 de octubre de 2025: 0557 - 8

Recuerde que si adquirió su tiquete o realizó su apuesta, es conveniente revisar los resultados oficiales para saber si logra convertirse en uno de los afortunados ganadores.