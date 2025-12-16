Loterías
¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche de este martes 16 de diciembre
Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Durante estos días, millones de apostadores de diferentes ciudades aprovechan estos juegos de azar para poner a prueba su suerte y aspirar a uno de los tantos premios que ofrecen.
En el país hay disponibles más de 15 loterías, pero algunas se han convertido en las favoritas de los usuarios, como El Sinuano, que realiza dos sorteos al día con el fin de aumentar aún más las probabilidades de ganar.
Es importante verificar muy bien los resultados para conocer cuáles fueron los números ganadores y, en caso de resultar afortunado, presentarse con el documento de identidad y los requisitos correspondientes para reclamar el premio.
Estos fueron los números ganadores de este martes, 16 de diciembre.
Además de las cuatro cifras que resultan ganadoras, existe una modalidad adicional denominada ‘La Quinta’, que incrementa tanto el valor del premio como las probabilidades de salir triunfador.
Sinuano Día
- Premio mayor: 1383
- La Quinta: 9
Sinuano Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Este último resultado se conocerá a las 8:30 de la noche, hora en la que está programado el sorteo.
Además, el próximo juego del Sinuano Día se realizará este miércoles, 17 de diciembre, a las 2:30 p. m., donde los apostadores tendrán una nueva oportunidad de ganar.