¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche de este martes 16 de diciembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras.

Redacción Loterías
16 de diciembre de 2025, 8:18 p. m.
El Sinuano Noche es de las loterías colombianas que juega todos los días.
El Sinuano Noche es de las loterías colombianas que juega todos los días.

Durante estos días, millones de apostadores de diferentes ciudades aprovechan estos juegos de azar para poner a prueba su suerte y aspirar a uno de los tantos premios que ofrecen.

En el país hay disponibles más de 15 loterías, pero algunas se han convertido en las favoritas de los usuarios, como El Sinuano, que realiza dos sorteos al día con el fin de aumentar aún más las probabilidades de ganar.

Contexto: Resultados del Chontico Día y Noche: descubra si fue uno de los ganadores este martes, 16 de diciembre de 2025

Es importante verificar muy bien los resultados para conocer cuáles fueron los números ganadores y, en caso de resultar afortunado, presentarse con el documento de identidad y los requisitos correspondientes para reclamar el premio.

Estos fueron los números ganadores de este martes, 16 de diciembre.

Además de las cuatro cifras que resultan ganadoras, existe una modalidad adicional denominada ‘La Quinta’, que incrementa tanto el valor del premio como las probabilidades de salir triunfador.

Sinuano Día

  • Premio mayor: 1383
  • La Quinta: 9
Resultado EL SINUANO DIA Martes 16 de Diciembre de 2025

Sinuano Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Este último resultado se conocerá a las 8:30 de la noche, hora en la que está programado el sorteo.

Contexto: Consulte aquí los números ganadores del 16 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Además, el próximo juego del Sinuano Día se realizará este miércoles, 17 de diciembre, a las 2:30 p. m., donde los apostadores tendrán una nueva oportunidad de ganar.

