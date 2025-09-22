Suscribirse

Loterías

¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy, 22 de septiembre

Ya se jugó el más reciente sorteo de esta importante lotería, descubra si su combinación fue la ganadora.

Redacción Loterías
22 de septiembre de 2025, 3:33 p. m.
Resultado lotería Antioqueñita del sábado 30 de agosto de 2025.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

La Antioqueñita realizó nuevamente un sorteo este lunes, 22 de septiembre, entregando un nuevo número premiado y manteniendo la expectativa entre quienes decidieron probar su suerte.

Este juego de azar, que cuenta con dos ediciones diarias, una en la mañana y otra en la tarde, se ha consolidado como uno de los más reconocidos y tradicionales en Antioquia.

Para participar, los jugadores deben seleccionar una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, recientemente se añadió la opción de una quinta balota, lo que amplía las alternativas de juego y aumenta las oportunidades de resultar ganador.

En el sorteo número 6029, llevado a cabo en la mañana del martes, la combinación ganadora fue 4645, mientras que el número adicional de la quinta balota correspondió al 3.

Resultados del sorteo 6029 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4645
  • Quinta balota: 3
La Antioqueñita 1 - 22 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

En cuanto a la edición de la tarde, esta se realizará a las 4:00 p. m. de este mismo lunes. Quienes deseen seguirla podrán hacerlo en directo a través del canal de YouTube La Red Gana.

Resultados del sorteo 6030 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 22 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Por si se perdió los más recientes sorteos, estas han sido las últimas tres combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en sus dos versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 2594 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 7214 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 3241 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 3405 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 5990 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 4931 – Quinta balota: 8

El siguiente sorteo de La Antioqueñita está programado para este martes 23 de septiembre, a las 10:00 a. m., en la versión del Día. Al igual que los demás, los apostadores tendrán la posibilidad de verlo en vivo.

Cabe destacar que las loterías en Colombia brindan la oportunidad de acceder a atractivos premios económicos bajo distintas modalidades, siempre bajo la supervisión y control de Coljuegos, la entidad reguladora oficial del país.

Noticias relacionadas

Noticias Destacadas

