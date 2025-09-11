Suscribirse

¿Fue su día de suerte? Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde del jueves 11 de septiembre

Conozca cuáles fueron los números de la suerte del más reciente sorteo de esta importante lotería.

Redacción Loterías
11 de septiembre de 2025, 3:29 p. m.
Resultado lotería Antioqueñita del sábado 30 de agosto de 2025.
Lotería La Antioqueñita | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

La Antioqueñita tuvo un nuevo sorteo para todos los jugadores durante la jornada de este jueves, 11 de septiembre. En total, cada día hay dos sorteos: día y tarde.

El primero se realizó a las 10:00 de la mañana y corresponde al sorteo número 6007 en toda la historia de esta importante lotería de Antioquia, una de las más populares en todo el país.

El sorteo dejó como números ganadores a la cifra 7807. Además, también se llevó a cabo ‘La Quinta’, un nuevo añadido que le da a los apostadores más oportunidades de ganar mucho dinero. El número que cayó fue el 5.

Contexto: Super Astro Luna hoy|Consulte el signo y números ganadores del último sorteo: 10 de septiembre

Resultados del sorteo 6007 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7807
  • ‘La Quinta’ balota: 5
La Antioqueñita 1 - 11 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

En el caso de la versión de la tarde, la misma se jugará hacia las 4:00 p. m. de este jueves y el sorteo puede ser seguido en directo a través del canal La Red Gana, que se encuentra en la plataforma de YouTube.

Resultados del sorteo 6008 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 11 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Las personas que estén interesadas en jugar La Antioqueñita, tendrán que elegir cuatro números que van del 0 al 9. No obstante, quienes quieran aumentar sus posibilidades de ganar, pueden sumar una quinta balota y así, en caso de sacar el número correcto, podrán obtener muchísimo más dinero.

Contexto: Resultados Lotería del Valle: Consulte si fue el afortunado ganador del sorteo de este miércoles 10 de septiembre

Si no tuvo la oportunidad de ver los más recientes sorteos de esta lotería, estas fueron las combinaciones ganadoras que salieron en los tres últimos juegos:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 9266
  • Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 1656
  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 8755

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 1562
  • Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 3502
  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 4552

El próximo sorteo de La Antioqueñita se jugará este viernes, 12 de septiembre, a las 10:00 de la mañana. En esta oportunidad, se hará la versión Día y, al igual que los anteriores, se podrá seguir en vivo.

