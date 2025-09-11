¿Fue su día de suerte? Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde del jueves 11 de septiembre

La Antioqueñita tuvo un nuevo sorteo para todos los jugadores durante la jornada de este jueves, 11 de septiembre. En total, cada día hay dos sorteos: día y tarde.

El primero se realizó a las 10:00 de la mañana y corresponde al sorteo número 6007 en toda la historia de esta importante lotería de Antioquia, una de las más populares en todo el país.

El sorteo dejó como números ganadores a la cifra 7807. Además, también se llevó a cabo ‘La Quinta’, un nuevo añadido que le da a los apostadores más oportunidades de ganar mucho dinero. El número que cayó fue el 5.

Resultados del sorteo 6007 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 7807

‘La Quinta’ balota: 5

En el caso de la versión de la tarde, la misma se jugará hacia las 4:00 p. m. de este jueves y el sorteo puede ser seguido en directo a través del canal La Red Gana, que se encuentra en la plataforma de YouTube.

Resultados del sorteo 6008 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Las personas que estén interesadas en jugar La Antioqueñita, tendrán que elegir cuatro números que van del 0 al 9. No obstante, quienes quieran aumentar sus posibilidades de ganar, pueden sumar una quinta balota y así, en caso de sacar el número correcto, podrán obtener muchísimo más dinero.

Si no tuvo la oportunidad de ver los más recientes sorteos de esta lotería, estas fueron las combinaciones ganadoras que salieron en los tres últimos juegos:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 9266

Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 1656

Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 8755

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 1562

Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 3502

Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 4552