¿Fue uno de los ganadores? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 20 de enero

Descubra las combinaciones ganadores del último sorteo de este popular juego de azar.

Redacción Loterías
20 de enero de 2026, 4:40 p. m.
Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes, 20 de enero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6269 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 4136. Además, la quinta balota que salió fue la 5.

Resultados del sorteo 6269 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4136
  • Quinta balota: 5
YouTube video b8Qv9ZGOZSw thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6268 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video 3Aqb_wyeXE0 thumbnail
El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este miércoles, 21 de enero, a las 10:00 de la mañana.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 19 de enero de 2026: 2417 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 18 de enero de 2026: 1913 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 17 de enero de 2026: 1436 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 19 de enero de 2026: 3331 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 18 de enero de 2026: 4117 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 17 de enero de 2026: 2936 – Quinta balota: 4

