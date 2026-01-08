Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de enero

Cada una de estas opciones cuenta con dos sorteos diarios, que se realizan en distintos horarios a lo largo del día.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de enero de 2026, 4:20 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de enero.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como opciones habituales para miles de personas que, día a día, ponen a prueba su suerte con la ilusión de transformar su realidad en cuestión de segundos. Cada una, con su propio sello y tradición, hace parte del panorama de juegos de azar más consultados por los apostadores.

El Dorado, en particular, genera gran expectativa entre quienes confían en que una combinación acertada pueda abrir la puerta a nuevas oportunidades económicas. Sus sorteos concentran la atención de jugadores atentos a cada resultado.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1317.
  • La Quinta: 5.
YouTube video ZLof8aug_xA thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita se distingue por su carácter cercano y popular. Su identidad está fuertemente ligada a la tradición y la cultura local, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes prefieren apuestas sencillas, pero constantes.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 6306.
  • La Quinta: 6.
YouTube video fUTVHAmbjFc thumbnail

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Finalmente, La Caribeña evoca la alegría y el color de la región que le da nombre. Sus resultados son seguidos por jugadores que buscan una opción distinta, aunque igual de emocionante, dentro del amplio abanico de sorteos disponibles.

Loterías

Resultados de La Tinka del 7 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche del jueves 8 de enero de 2026: estos son los números afortunados

Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 8 de enero

Loterías

Lotería de Manizales: resultados del primer sorteo del 2026

Loterías

Entérese si fue el afortunado ganador del sorteo 3280 en la Lotería del Meta: 7 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este miércoles, 7 de enero de 2026

Loterías

¿Jugó la lotería?: Ya están los resultados de Super Astro Sol este miércoles 7 de enero

Loterías

¿Jugó este miércoles? Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de enero

Loterías

Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 6 de enero

Loterías

Resultados del lunes: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan los números ganadores de este 5 de enero

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Más de Loterías

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 7 de enero: estos son los números ganadores

Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy

Resultados lotería Chontico Día y Noche del jueves 8 de enero de 2026: estos son los números afortunados

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.

¿Fue uno de los ganadores? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de enero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 8 de enero

Este 5 de noviembre pudo ser el afortunado del premio mayor.

Lotería de Manizales: resultados del primer sorteo del 2026

Lotería del Meta 7 de enero de 2026.

Entérese si fue el afortunado ganador del sorteo 3280 en la Lotería del Meta: 7 de enero de 2026

Conozca los resultados del Super Astro Luna este lunes, 19 de mayo.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este miércoles, 7 de enero de 2026

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Jugó la lotería?: Ya están los resultados de Super Astro Sol este miércoles 7 de enero

Lotería Sinuano Día y Noche, octubre 5 de 2025

Resultados de la lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo del 7 de enero

Sorteo del Chontico del 2 de noviembre.

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles, 7 de enero de 2026

Noticias Destacadas