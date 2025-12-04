Ganador de los 8.400 millones del Baloto: acumulado millonario del sorteo del miércoles 3 de diciembre

El sorteo del Baloto realizado este miércoles 3 de diciembre de 2025 dejó un nuevo millonario en Colombia. El acumulado de 8.400 millones de pesos del juego regular y el de 9.200 millones de la modalidad Baloto Revancha fueron los principales atractivos del sorteo número 2587.

Resultados del sorteo del Baloto y Baloto Revancha

En el sorteo de este miércoles, la combinación ganadora del Baloto fue el:

Número: 11 - 15 - 16 - 19 - 40

Súper Balota: 09

Otorgando el premio mayor de 8.400 millones de pesos.

Baloto Revancha

Por su parte, en la modalidad Baloto Revancha, la combinación ganadora fue:

Número 07 - 16 - 30 - 37 - 39

Súper Balota: 02

Acumulando un premio de 9.200 millones.

Este miércoles, el Baloto mantuvo la expectativa con un premio de 8.400 millones. | Foto: Getty Images / Baloto

Últimos 3 resultados de Baloto

Los resultados de los tres últimos sorteos del Baloto, incluyendo la Súper Balota, son:

1 de diciembre de 2025: 11 - 24 - 25 - 26 - 43 - 07

29 de noviembre de 2025: 04 - 17 - 28 - 32 - 43 - 06

26 de noviembre de 2025: 04 - 14 - 25 - 28 - 41 - 13

Últimos 3 resultados de Baloto Revancha