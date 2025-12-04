Loterías
Ganador de los 8.400 millones del Baloto: acumulado millonario del sorteo del miércoles 3 de diciembre
Este miércoles 3 de diciembre, el Baloto alcanzó un acumulado de 8.400 millones de pesos.
El sorteo del Baloto realizado este miércoles 3 de diciembre de 2025 dejó un nuevo millonario en Colombia. El acumulado de 8.400 millones de pesos del juego regular y el de 9.200 millones de la modalidad Baloto Revancha fueron los principales atractivos del sorteo número 2587.
Resultados del sorteo del Baloto y Baloto Revancha
En el sorteo de este miércoles, la combinación ganadora del Baloto fue el:
- Número: 11 - 15 - 16 - 19 - 40
- Súper Balota: 09
Otorgando el premio mayor de 8.400 millones de pesos.
Baloto Revancha
Por su parte, en la modalidad Baloto Revancha, la combinación ganadora fue:
- Número 07 - 16 - 30 - 37 - 39
- Súper Balota: 02
Acumulando un premio de 9.200 millones.
Últimos 3 resultados de Baloto
Los resultados de los tres últimos sorteos del Baloto, incluyendo la Súper Balota, son:
- 1 de diciembre de 2025: 11 - 24 - 25 - 26 - 43 - 07
- 29 de noviembre de 2025: 04 - 17 - 28 - 32 - 43 - 06
- 26 de noviembre de 2025: 04 - 14 - 25 - 28 - 41 - 13
Últimos 3 resultados de Baloto Revancha
- 1 de diciembre de 2025: 07 - 26 - 30 - 37 - 39 - 03
- 29 de noviembre de 2025: 04 - 17 - 28 - 33 - 43 - 03
- 26 de noviembre de 2025: 08 - 13 - 33 - 35 - 40 - 08