Ganador de los 8.400 millones del Baloto: acumulado millonario del sorteo del miércoles 3 de diciembre

Este miércoles 3 de diciembre, el Baloto alcanzó un acumulado de 8.400 millones de pesos.

Redacción Loterías
4 de diciembre de 2025, 8:24 p. m.
En la jornada del 3 de diciembre, el Baloto repartió un acumulado millonario.
El acumulado del Baloto llegó a 8.400 millones este miércoles. | Foto: Getty Images / Baloto / Canva

El sorteo del Baloto realizado este miércoles 3 de diciembre de 2025 dejó un nuevo millonario en Colombia. El acumulado de 8.400 millones de pesos del juego regular y el de 9.200 millones de la modalidad Baloto Revancha fueron los principales atractivos del sorteo número 2587.

Resultados del sorteo del Baloto y Baloto Revancha

En el sorteo de este miércoles, la combinación ganadora del Baloto fue el:

  • Número: 11 - 15 - 16 - 19 - 40
  • Súper Balota: 09

Otorgando el premio mayor de 8.400 millones de pesos.

Baloto Revancha

Por su parte, en la modalidad Baloto Revancha, la combinación ganadora fue:

  • Número 07 - 16 - 30 - 37 - 39
  • Súper Balota: 02

Acumulando un premio de 9.200 millones.

Este lunes, el Baloto Revancha también ofreció un acumulado millonario.
Este miércoles, el Baloto mantuvo la expectativa con un premio de 8.400 millones. | Foto: Getty Images / Baloto

Últimos 3 resultados de Baloto

Los resultados de los tres últimos sorteos del Baloto, incluyendo la Súper Balota, son:

  • 1 de diciembre de 2025: 11 - 24 - 25 - 26 - 43 - 07
  • 29 de noviembre de 2025: 04 - 17 - 28 - 32 - 43 - 06
  • 26 de noviembre de 2025: 04 - 14 - 25 - 28 - 41 - 13
Contexto: IA predice la combinación de números que serían ideales para ganarse el acumulado millonario del Baloto en diciembre

Últimos 3 resultados de Baloto Revancha

  • 1 de diciembre de 2025: 07 - 26 - 30 - 37 - 39 - 03
  • 29 de noviembre de 2025: 04 - 17 - 28 - 33 - 43 - 03
  • 26 de noviembre de 2025: 08 - 13 - 33 - 35 - 40 - 08

