Ganador del premio mayor de la Lotería del Huila: resultado del sorteo del 23 de septiembre

La noche del martes estuvo marcada por el sorteo 4722, que dejó un nuevo millonario en el país.

Redacción Loterías
24 de septiembre de 2025, 3:51 a. m.
La fortuna cambió la vida de un apostador tras el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Huila.
Un nuevo capítulo se escribió en el juego de azar tras conocerse el resultado del sorteo 4722. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería del Huila

La Lotería del Huila sorteó este martes 23 de septiembre de 2025 su sorteo número 4722, el cual se realizó a las 10:25 p.m. El premio mayor, correspondiente a 2.000 millones de pesos, fue sorteado, el cual tuvo como ganador el número XXXX de la serie XXX, consolidándose como el nuevo número triunfador de la jornada.

Resultado del sorteo del martes 23 de septiembre

  • Número: XXXX
  • Serie: XXX
Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 23 de Septiembre de 2025

Balance de sorteos recientes

En las últimas semanas, la Lotería del Huila ha dejado diferentes números en su tradicional sorteo de los martes.

  • El pasado 16 de septiembre, el número favorecido fue el 4477 de la serie 049.
  • Una semana antes, el 9 de septiembre, resultó ganador el 6416 de la serie 190.
  • Mientras que el 2 de septiembre el premio mayor recayó en el 7151 de la serie 033.

Premios de los secos

Además del premio mayor, la Lotería del Huila también cuenta con otros incentivos significativos para sus jugadores, entre ellos se destacan los secos:

La Lotería del Huila celebró su sorteo semanal este martes, repartiendo millonarios premios entre quienes participaron con sus boletos.
El azar volvió a repartirse en la Lotería del Huila con un premio mayor de 2.000 millones de pesos. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería del Huila
  • Primer seco: 150 millones de pesos (un ganador).
  • Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco ganadores).
  • Tercer seco: 30 millones de pesos (diez ganadores).
  • Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez ganadores).

Estos sorteos continúan despertando gran expectativa cada martes en la noche, manteniendo la tradición de premiar a quienes ponen su fe en el azar.

