Ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números del último sorteo de este 10 de septiembre

Ya se jugó el más reciente sorteo de esta importante lotería, conozca cuál fue la cifra ganadora.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 3:58 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

En Colombia, una de las loterías más populares es La Antioqueñita, que se juega todos los días en el departamento de Antioquia. En total, cada jornada hay dos sorteos, ya que este chance se realiza en la mañana y en la tarde.

Para jugar, las personas deben elegir cuatro números que van del 0 al 9, aunque en los últimos días se abrió la posibilidad de una quinta balota, por lo que son mayores las probabilidades que hay de ganar.

El sorteo más reciente fue el 6005 correspondiente a La Antioqueñita Día, se jugó en la mañana de este miércoles, 10 de septiembre, y dejó como números ganadores a la cifra 9266. Además, el número que quedó en la quinta balota fue el 1.

Contexto: Resultados Lotería del Huila martes 9 de septiembre, estos son los números ganadores del sorteo

Resultados del sorteo 6005 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9266.
  • ‘La Quinta’ balota: 1.
La Antioqueñita 1 - 10 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

En el caso de La Antioqueñita Tarde, esta se jugará hacia las 4:00 de la tarde de este mismo miércoles, y los interesados podrán seguir en directo el sorteo a través del canal de YouTube llamado La Red Gana.

Resultados del sorteo 6006 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 10 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: ¿Jugó el Baloto? Consulte los números ganadores del lunes 8 de septiembre

Estos fueron los resultados más recientes de los últimos tres sorteos de cada una de las versiones de La Antioqueñita:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 1656
  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 8755
  • Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 0490

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 3502
  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 4552
  • Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 8415

El próximo sorteo de La Antioqueñita se jugará este jueves, 11 de septiembre, a las 10:00 de la mañana. En esta oportunidad, se hará la versión Día y, al igual que los anteriores, se podrá seguir en vivo.

Noticias Destacadas

