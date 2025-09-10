Ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números del último sorteo de este 10 de septiembre

En Colombia, una de las loterías más populares es La Antioqueñita, que se juega todos los días en el departamento de Antioquia. En total, cada jornada hay dos sorteos, ya que este chance se realiza en la mañana y en la tarde.

Para jugar, las personas deben elegir cuatro números que van del 0 al 9, aunque en los últimos días se abrió la posibilidad de una quinta balota, por lo que son mayores las probabilidades que hay de ganar.

El sorteo más reciente fue el 6005 correspondiente a La Antioqueñita Día, se jugó en la mañana de este miércoles, 10 de septiembre, y dejó como números ganadores a la cifra 9266. Además, el número que quedó en la quinta balota fue el 1.

Resultados del sorteo 6005 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 9266 .

. ‘La Quinta’ balota: 1.

En el caso de La Antioqueñita Tarde, esta se jugará hacia las 4:00 de la tarde de este mismo miércoles, y los interesados podrán seguir en directo el sorteo a través del canal de YouTube llamado La Red Gana.

Resultados del sorteo 6006 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Estos fueron los resultados más recientes de los últimos tres sorteos de cada una de las versiones de La Antioqueñita:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 1656

Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 8755

Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 0490

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 3502

Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 4552

Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 8415