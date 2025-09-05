Colombia se ha convertido en un escenario ideal para quienes disfrutan de probar suerte en los juegos de azar. La amplia oferta de loterías y sorteos en el país ha permitido que propuestas como La Caribeña se consoliden entre las favoritas del público.

Con el paso de los años, esta lotería ha sabido atraer a los jugadores con incentivos llamativos y con la ventaja de contar con sorteos frecuentes, lo que aumenta el interés y la expectativa en cada jornada.

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, se realizó una nueva edición de este importante juego de azar a las 2:30 p. m., disponible en sus modalidades de día y de noche, brindando más opciones de participación.

En la jornada diurna, identificada con el número 7167, el premio mayor volvió a destacar al entregar una cifra de 1.500 millones de pesos, consolidándose como una alternativa muy atractiva para quienes buscan la posibilidad de cambiar su suerte con un solo número ganador.

Resultados sorteo 7167 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 5269

Quinta balota: 6

No obstante, la actividad no concluye allí, ya que a las 10:30 de la noche se realiza un segundo sorteo en la misma modalidad, ofreciendo a los jugadores habituales una nueva posibilidad de llevarse el premio.

Resultados sorteo 7168 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente .

. Quinta balota: pendiente.

De acuerdo con los organizadores oficiales de esta lotería, los más recientes números ganadores fueron:

La Caribeña Día

Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 4507

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 8392

Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 2890

La Caribeña Noche

Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 9437

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 7645

Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 1031