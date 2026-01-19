Ganadores de la lotería 19 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan sus números

Tras el descanso del fin de semana, el lunes llega cargado de expectativas y de la ilusión de un golpe de suerte que pueda cambiar el rumbo de los días siguientes. En ese contexto, las loterías ocupan un lugar especial como símbolo de esperanza y oportunidad.

En Colombia, las loterías tradicionales se han convertido en una costumbre que acompaña el inicio de la semana. Comprar un billete, elegir un número “de la suerte” o revisar los resultados del sorteo hace parte del ritual con el que muchas personas enfrentan el regreso a la cotidianidad.

En ese panorama se destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos que han logrado consolidarse en el gusto de miles de apostadores en todo el país.

El Dorado es una de las loterías más reconocidas por su frecuencia y accesibilidad. Por su parte, El Paisita se ha ganado un lugar especial entre los apostadores, especialmente en regiones donde la identidad cultural y el arraigo popular influyen en la elección de los números.

La Caribeña genera gran expectativa y sus sorteos suelen ser seguidos con entusiasmo, tanto por jugadores habituales como por quienes buscan tentar la suerte de forma ocasional.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5003.

La Quinta: 3.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche