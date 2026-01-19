Loterías

Ganadores de la lotería 19 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan sus números

El Dorado, El Paisita y La Caribeña continúan siendo protagonistas del panorama de juegos de azar en Colombia.

Redacción Loterías
19 de enero de 2026, 4:32 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 19 de enero.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 19 de enero. Foto: Montaje SEMANA

Tras el descanso del fin de semana, el lunes llega cargado de expectativas y de la ilusión de un golpe de suerte que pueda cambiar el rumbo de los días siguientes. En ese contexto, las loterías ocupan un lugar especial como símbolo de esperanza y oportunidad.

En Colombia, las loterías tradicionales se han convertido en una costumbre que acompaña el inicio de la semana. Comprar un billete, elegir un número “de la suerte” o revisar los resultados del sorteo hace parte del ritual con el que muchas personas enfrentan el regreso a la cotidianidad.

En ese panorama se destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos que han logrado consolidarse en el gusto de miles de apostadores en todo el país.

El Dorado es una de las loterías más reconocidas por su frecuencia y accesibilidad. Por su parte, El Paisita se ha ganado un lugar especial entre los apostadores, especialmente en regiones donde la identidad cultural y el arraigo popular influyen en la elección de los números.

La Caribeña genera gran expectativa y sus sorteos suelen ser seguidos con entusiasmo, tanto por jugadores habituales como por quienes buscan tentar la suerte de forma ocasional.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5003.
  • La Quinta: 3.
YouTube video bNdZXP05olY thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

Noticias Destacadas