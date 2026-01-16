Gente

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 16 de enero

Estos fueron los números y los signos ganadores del último sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

17 de enero de 2026, 3:54 a. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy Foto: Getty Images // PagaTodo

En la noche del viernes 16 de enero, se llevó a cabo el sorteo 8002 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 1860, con el signo Libra.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 15 de enero de 2026: número 6543 con el signo Acuario.
  • Sorteo del 14 de enero de 2026: número 2663 con el signo Aries.
  • Sorteo del 13 de enero de 2026: número 9513 con el signo Libra.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 17 de enero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Loterías

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Loterías

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Loterías

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7999, de este martes, 13 de enero de 2026

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

Más de Loterías

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Siinuano Día y Noche

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío.

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

La capital vivió una nueva jornada de emoción con el más reciente sorteo de su lotería tradicional.

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Miloto 23 de septiembre

Miloto: resultados del sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Noticias Destacadas