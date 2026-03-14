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¿Ganó? Chontico Día y Noche, del 14 de marzo de 2026: resultados del sorteo 8369

Sobre la 1:00 p.m. se jugó el primer sorteo del día, con cuatro números y una quinta balota. Aquí puede ver si fue el feliz ganador.

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Redacción Loterías
14 de marzo de 2026, 1:34 p. m.
Resultados del Chontico Día y Noche, del 14 de marzo de 2026
Resultados del Chontico Día y Noche, del 14 de marzo de 2026 Foto: Captura a transmisión del sorteo hecha por Telepacífico

La suerte volvió a captar la atención de los apostadores este sábado 14 de marzo con un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar que suele reunir a numerosos seguidores pendientes de la transmisión.

Durante el desarrollo del sorteo, muchos participantes siguieron con atención el anuncio de cada cifra, esperando que el resultado estuviera a su favor en esta jornada.

Minutos después se conoció la combinación ganadora del día: 0191. El número comenzó a circular rápidamente entre jugadores y en redes sociales, donde la información se compartió casi en tiempo real.

La jornada cerró con el sorteo número 8369 y la quinta quedó marcada con el número 1.

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Resultados de la Lotería Chontico del Día de hoy, 14 de marzo de 2026

Premio mayor: 8101-9

  • Tres últimas cifras: 101
  • Dos últimas cifras: 01
  • Número completo: 8101
  • Quinta balota: 9
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 13 de marzo de 2026

Premio mayor: Por definir

  • Tres últimas cifras: Por definir
  • Dos últimas cifras: Por definir
  • Número completo: Por definir
  • Quinta: Por definir

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo 15 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

Resultado Lotería Chontico día y noche del viernes 13 de marzo de 2026

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 13 de marzo de 2026: 
  • 12 de marzo de 2026: 5018 - 6
  • 11 de marzo de 2026: 4886 - 0

Chontico Noche

  • 13 de marzo de 2026: 
  • 12 de marzo de 2026: 3078 - 5
  • 11 de marzo de 2026: 0995 - 0