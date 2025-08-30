Loterías
¿Ganó? Conozca el resultado de la lotería de Dorado Mañana y Tarde del sábado 30 de agosto
Este chance se ha vuelto uno de los favoritos de los apostadores.
El Dorado, la lotería que miles de colombianos juegan a diaria, realizó su último sorteo en la mañana de este sábado 30 de agosto, donde una persona fue el feliz ganador.
Este chance se juega de lunes a sábado, dos veces por día, mientras que los domingos y festivos el sorteo se premia en las noches. Por lo tanto, cientos de aficionados esperan con ansias ser el ganador del premio mayor.
Así las cosas, a las 11:00 de la mañana se llevó a cabo el sorteo 5207 que reveló el número ganador de cuatro cifras y adicional “La Quinta”, la nueva modalidad de ganar.
Sorteo El Dorado Mañana – 30 de agosto
- Premio mayor: 8760.
- La Quinta: 1.
Sorteo El Dorado Tarde – 30 de agosto
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Este sorteo juega a las 3:30 de la tarde.
Este chance se ha vuelto uno de los favoritos de los apostadores. Por lo tanto, estos han sido los últimos números ganadores de la lotería en sus versiones de mañana y tarde.
El Dorado Mañana
- 29 de agosto de 2025: 7112
- 28 de agosto de 2025: 6505
- 27 de agosto de 2025: 7907
- 26 de agosto de 2025: 6008
El Dorado Tarde
- 29 de agosto de 2025: 5950
- 28 de agosto de 2025: 3290
- 27 de agosto de 2025: 0634
- 26 de agosto de 2025: 0875