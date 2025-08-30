¿Ganó? Conozca el resultado de la lotería de Dorado Mañana y Tarde del sábado 30 de agosto

El Dorado, la lotería que miles de colombianos juegan a diaria, realizó su último sorteo en la mañana de este sábado 30 de agosto, donde una persona fue el feliz ganador.

Este chance se juega de lunes a sábado, dos veces por día, mientras que los domingos y festivos el sorteo se premia en las noches. Por lo tanto, cientos de aficionados esperan con ansias ser el ganador del premio mayor.

Así las cosas, a las 11:00 de la mañana se llevó a cabo el sorteo 5207 que reveló el número ganador de cuatro cifras y adicional “La Quinta”, la nueva modalidad de ganar.

Sorteo El Dorado Mañana – 30 de agosto

Premio mayor: 8760 .

. La Quinta: 1.

Sorteo El Dorado Tarde – 30 de agosto

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Este sorteo juega a las 3:30 de la tarde.

Este chance se ha vuelto uno de los favoritos de los apostadores. Por lo tanto, estos han sido los últimos números ganadores de la lotería en sus versiones de mañana y tarde.

El Dorado Mañana

29 de agosto de 2025: 7112

28 de agosto de 2025: 6505

27 de agosto de 2025: 7907

26 de agosto de 2025: 6008

El Dorado Tarde