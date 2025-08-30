Suscribirse

¿Ganó? Conozca el resultado de la lotería de Dorado Mañana y Tarde del sábado 30 de agosto

Este chance se ha vuelto uno de los favoritos de los apostadores.

Redacción Loterías
30 de agosto de 2025, 6:36 p. m.
Dorado Mañana y Tarde
Dorado Mañana y Tarde | Foto: Creado por ChatGPT

El Dorado, la lotería que miles de colombianos juegan a diaria, realizó su último sorteo en la mañana de este sábado 30 de agosto, donde una persona fue el feliz ganador.

Este chance se juega de lunes a sábado, dos veces por día, mientras que los domingos y festivos el sorteo se premia en las noches. Por lo tanto, cientos de aficionados esperan con ansias ser el ganador del premio mayor.

Así las cosas, a las 11:00 de la mañana se llevó a cabo el sorteo 5207 que reveló el número ganador de cuatro cifras y adicional “La Quinta”, la nueva modalidad de ganar.

Sorteo El Dorado Mañana – 30 de agosto

  • Premio mayor: 8760.
  • La Quinta: 1.
YouTube video player

Sorteo El Dorado Tarde – 30 de agosto

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Este sorteo juega a las 3:30 de la tarde.

YouTube video player

Este chance se ha vuelto uno de los favoritos de los apostadores. Por lo tanto, estos han sido los últimos números ganadores de la lotería en sus versiones de mañana y tarde.

El Dorado Mañana

  • 29 de agosto de 2025: 7112
  • 28 de agosto de 2025: 6505
  • 27 de agosto de 2025: 7907
  • 26 de agosto de 2025: 6008

El Dorado Tarde

  • 29 de agosto de 2025: 5950
  • 28 de agosto de 2025: 3290
  • 27 de agosto de 2025: 0634
  • 26 de agosto de 2025: 0875

