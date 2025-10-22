¿Ganó? Descubra los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 22 de octubre

La conocida Lotería La Antioqueñita celebró este miércoles 22 de octubre una nueva ronda de sorteos, brindando a los jugadores la oportunidad de participar en sus sorteos diarios, uno en la mañana y otro por la tarde.

El primero de la jornada, correspondiente al número 6089, tuvo lugar a las 10:00 a. m. y mantuvo la emoción viva entre los fieles seguidores de este clásico juego de azar, que sigue siendo uno de los más populares y jugados en Colombia.

En esta ocasión, el número ganador fue el 4070. Además, se realizó el sorteo adicional denominado “La Quinta”, que otorga una oportunidad extra para ganar. En esta ronda, la cifra ganadora fue el 9.

Resultados Sorteo 6089 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4070

Quinta balota:9

El sorteo de la tarde, correspondiente al número 6068, se llevará a cabo a las 4:00 p. m. de este mismo miércoles. Los resultados podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los participantes podrán conocer los números ganadores al instante.

Resultado Sorteo 6090 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: por determinar

Quinta balota: por determinar

Si no ha tenido la oportunidad de revisar los últimos resultados, aquí están las combinaciones más recientes:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 21 de octubre de 2025: 2454 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 20 de octubre de 2025: 9568 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 19 de octubre de 2025: 8367 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 21 de octubre de 2025: 9322 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 20 de octubre de 2025: 9513 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 19 de octubre de 2025: 4237 – Quinta balota: 2

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro números entre el 0 y el 9. Si optan por incluir la quinta balota, aumentan sus posibilidades de ganar y, por ende, tienen acceso a premios mayores.