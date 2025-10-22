Suscribirse

¿Ganó? Descubra los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 22 de octubre

Con una nueva ronda de sorteos este miércoles 22 de octubre, La Antioqueñita ofreció a sus fieles apostadores una jornada llena de emoción.

Redacción Loterías
22 de octubre de 2025, 4:32 p. m.
Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La conocida Lotería La Antioqueñita celebró este miércoles 22 de octubre una nueva ronda de sorteos, brindando a los jugadores la oportunidad de participar en sus sorteos diarios, uno en la mañana y otro por la tarde.

El primero de la jornada, correspondiente al número 6089, tuvo lugar a las 10:00 a. m. y mantuvo la emoción viva entre los fieles seguidores de este clásico juego de azar, que sigue siendo uno de los más populares y jugados en Colombia.

En esta ocasión, el número ganador fue el 4070. Además, se realizó el sorteo adicional denominado “La Quinta”, que otorga una oportunidad extra para ganar. En esta ronda, la cifra ganadora fue el 9.

Contexto: El Sinuano Día y Noche: resultados oficiales en el sorteo del martes 21 de octubre

Resultados Sorteo 6089 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4070
  • Quinta balota:9
La Antioqueñita 1 - 22 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

El sorteo de la tarde, correspondiente al número 6068, se llevará a cabo a las 4:00 p. m. de este mismo miércoles. Los resultados podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los participantes podrán conocer los números ganadores al instante.

Resultado Sorteo 6090 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: por determinar
  • Quinta balota: por determinar
Antioqueñita 2 - 22 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Lotería Cruz Roja: conozca los resultados de este martes 21 de octubre y vea si es uno de los ganadores

Si no ha tenido la oportunidad de revisar los últimos resultados, aquí están las combinaciones más recientes:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 2454 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 9568 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 8367 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 9322 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 9513 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 4237 – Quinta balota: 2

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro números entre el 0 y el 9. Si optan por incluir la quinta balota, aumentan sus posibilidades de ganar y, por ende, tienen acceso a premios mayores.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este jueves 23 de octubre a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es habitual.

