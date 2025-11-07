Suscribirse

Loterías

¿Ganó? Descubra los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 7 de noviembre

Con una nueva ronda de sorteos este miércoles 22 de octubre, La Antioqueñita ofreció a sus fieles apostadores una jornada llena de emoción.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
7 de noviembre de 2025, 4:18 p. m.
Lotería La Antioqueñita.
Lotería La Antioqueñita. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

En Colombia, uno de los juegos de azar más tradicionales es La Antioqueñita, un sorteo que se realiza todos los días en el departamento de Antioquia y que continúa siendo uno de los preferidos por los apostadores.

Para este viernes, 7 de noviembre, se jugó el sorteo número 1621 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, dando como resultado el número ganador 4594, junto a la balota denominada como ‘La Quinta’, número 7.

Recuerde que este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para ganar, con sorteos en la mañana y en la tarde.

Resultados del sorteo 6121 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4594
  • Quinta balota: 7
La Antioqueñita 1 - 7 de noviembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión vespertina de la lotería también se llevará a cabo este viernes a las 4:00 p. m. y puede seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados al instante.

Resultado del sorteo 6122 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 7 de noviembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos realizados de La Antioqueñita en su versión Día y Tarde, a continuación podrá consultarlos:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 6 de noviembre de 2025: 6379 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 5 de noviembre de 2025: 0021 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: 1347 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 5 de noviembre de 2025: 6638 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 5 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: 2565 – Quinta balota: 9

La dinámica del juego es simple: consiste en elegir cuatro números entre el 0 y el 9. Además, se incluye una modalidad llamada ‘La Quinta’, una cifra extra al número apostado que aumenta las posibilidades de obtener premios más altos y hace del juego una experiencia aún más emocionante.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo de fin de semana del 7 al 9 de noviembre: predicciones para los 12 signos

2. Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

3. Gustavo Petro ordenó a su equipo “ser más radical” en la recta final de su mandato: “Estamos ante un fracaso”

4. ¿Por qué David González no dirige al América desde el banco? Reglamento de Dimayor lo explica

5. Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azarLotería Antioqueñita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.