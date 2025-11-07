Loterías
¿Ganó? Descubra los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 7 de noviembre
Con una nueva ronda de sorteos este miércoles 22 de octubre, La Antioqueñita ofreció a sus fieles apostadores una jornada llena de emoción.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En Colombia, uno de los juegos de azar más tradicionales es La Antioqueñita, un sorteo que se realiza todos los días en el departamento de Antioquia y que continúa siendo uno de los preferidos por los apostadores.
Para este viernes, 7 de noviembre, se jugó el sorteo número 1621 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, dando como resultado el número ganador 4594, junto a la balota denominada como ‘La Quinta’, número 7.
Recuerde que este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para ganar, con sorteos en la mañana y en la tarde.
Resultados del sorteo 6121 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 4594
- Quinta balota: 7
Por su parte, la versión vespertina de la lotería también se llevará a cabo este viernes a las 4:00 p. m. y puede seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados al instante.
Resultado del sorteo 6122 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos realizados de La Antioqueñita en su versión Día y Tarde, a continuación podrá consultarlos:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 6 de noviembre de 2025: 6379 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 5 de noviembre de 2025: 0021 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 4 de noviembre de 2025: 1347 – Quinta balota: 4
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 5 de noviembre de 2025: 6638 – Quinta balota: 0
- Sorteo del 5 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 6
- Sorteo del 4 de noviembre de 2025: 2565 – Quinta balota: 9
La dinámica del juego es simple: consiste en elegir cuatro números entre el 0 y el 9. Además, se incluye una modalidad llamada ‘La Quinta’, una cifra extra al número apostado que aumenta las posibilidades de obtener premios más altos y hace del juego una experiencia aún más emocionante.