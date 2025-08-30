¿Ganó? Este es el resultado de la lotería La Antioqueñita el sábado 30 de agosto en el sorteo 5983

Salió un nuevo sorteo y este sábado, 30 de agosto, se dio a conocer el resultado del sorteo 5983 de la popular lotería La Antioqueñita, que se juega todos los días en su dos versiones: día y tarde.

Para esta oportunidad, los números ganadores fueron 7325, mientras que el dígito 7 cayó en la quinta balota. Este es el sorteo 5983 que se realiza en toda la historia de este importante chance.

Resultados del sorteo 5983 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 7325

Quinta balota: 7

Por otra parte, el sorteo de La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo viernes hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultados del sorteo 5983 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

De acuerdo con los canales oficiales, estos fueron los últimos dígitos de la suerte en cada uno de los resultados ganadores:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 29 de agosto de 2025: 1005

Sorteo del 28 de agosto de 2025: 2236

Sorteo del 27 de agosto de 2025: 1101

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 29 de agosto de 2025: 8978

Sorteo del 28 de agosto de 2025: 6361

Sorteo del 27 de agosto de 2025: 9067

El próximo sorteo que La Antioqueñita Día se realizará este domingo, 31 de agosto, hacia las 10:00 de la mañana, teniendo en cuenta que este chance se juega todos los días y se puede seguir en directo a través del canal de YouTube por medio del canal La Red Gana.