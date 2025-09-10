El sorteo número 8.184 de la Lotería Chontico se realizó este miércoles 10 de septiembre, una de las rifas más tradicionales del país que se juega diariamente en sus dos ediciones: Día y Noche.

En esta ocasión, la combinación ganadora fue el número 0830, acompañado del dígito 9, extraído en la quinta balota.

Con esto, el juego suma más de ocho mil ediciones en su historial, manteniéndose como uno de los preferidos entre los apostadores.

El próximo sorteo tendrá lugar el jueves 11 de septiembre, respetando los horarios habituales del día a día y se jugarán tanto en su edición de día como de noche.

Plan de premios para la Lotería Chontico

En cuanto al plan de premios, quienes acierten las cuatro cifras obtendrán 4.500 veces lo apostado; con tres cifras, 400 veces; con dos, 50 veces; y con un solo acierto, 5 veces lo jugado.

Chontico Día hoy | Resultado del sorteo 8184 de este miércoles 10 de septiembre

Premio mayor: 0830 - 9

Tres últimos: 830

Dos últimos: 30

Cifra completa: 0830

Último número: 9

Chontico Noche hoy | Resultado del sorteo 8184 de este miércoles 10 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

9 de septiembre de 2025: 6024

8 de septiembre de 2025: 4557

7 de septiembre de 2025: 5711

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche