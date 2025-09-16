El número 2562 fue el gran protagonista del sorteo 8189 de la lotería Chontico, realizado este martes 16 de septiembre.

A este resultado se sumó la tradicional “quinta balota”, que en esta ocasión favoreció al 0, causando expectativa entre los apostadores.

Este popular juego de azar, que se desarrolla diariamente en dos ediciones (una diurna y otra nocturna), entrega atractivos premios a quienes logran acertar las combinaciones.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8190

Premio mayor: 2562 - 0

Tres últimos: 562

Dos últimos: 62

Cifra completa: 2562

Último número: 0

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo 8190

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Próximo sorteo de la Lotería Chontico

El próximo sorteo tendrá lugar el próximo miércoles 17 de septiembre en sus horarios habituales y ediciones tanto del día como de la noche.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

15 de septiembre de 2025: 1467 - 0

14 de septiembre de 2025: 4804 - 4

13 de septiembre de 2025: 3321 - 3

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

15 de septiembre de 2025: 0900 - 8

14 de septiembre de 2025: 0051 - 9

13 de septiembre de 2025: 5434 - 6

Plan de Premios Lotería Chontico

De acuerdo con el plan de premios vigente, quienes acierten las cuatro cifras en el orden exacto multiplican su apuesta por 4.500.