¿Ganó? Este es el resultado para la Lotería Chontico en el sorteo 8190, este martes 16 de septiembre de 2025

Acá puede descubrir si es el feliz ganador de este, uno de los chances más importantes de Colombia.

Redacción Loterías
16 de septiembre de 2025, 8:24 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.
Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

El número 2562 fue el gran protagonista del sorteo 8189 de la lotería Chontico, realizado este martes 16 de septiembre.

A este resultado se sumó la tradicional “quinta balota”, que en esta ocasión favoreció al 0, causando expectativa entre los apostadores.

Este popular juego de azar, que se desarrolla diariamente en dos ediciones (una diurna y otra nocturna), entrega atractivos premios a quienes logran acertar las combinaciones.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8190

Premio mayor: 2562 - 0

  • Tres últimos: 562
  • Dos últimos: 62
  • Cifra completa: 2562
  • Último número: 0
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MARTES 16 de Septiembre de 2025.

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo 8190

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MARTES 16 de Septiembre de 2025.

Próximo sorteo de la Lotería Chontico

El próximo sorteo tendrá lugar el próximo miércoles 17 de septiembre en sus horarios habituales y ediciones tanto del día como de la noche.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 15 de septiembre de 2025: 1467 - 0
  • 14 de septiembre de 2025: 4804 - 4
  • 13 de septiembre de 2025: 3321 - 3

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 15 de septiembre de 2025: 0900 - 8
  • 14 de septiembre de 2025: 0051 - 9
  • 13 de septiembre de 2025: 5434 - 6

Plan de Premios Lotería Chontico

De acuerdo con el plan de premios vigente, quienes acierten las cuatro cifras en el orden exacto multiplican su apuesta por 4.500.

En caso de acertar tres números, el premio equivale a 400 veces lo jugado, mientras que con dos aciertos la ganancia asciende a cinco veces la inversión.

