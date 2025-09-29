Loterías
¿Ganó? Este es el resultado para la Lotería Chontico en el sorteo 8203, este lunes 29 de septiembre de 2025
Acá puede descubrir si es el feliz ganador de este, uno de los chances más importantes de Colombia.
Para este lunes 29 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 8.203 de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar más tradicionales y con mayor acogida en Colombia.
En esta ocasión, el número ganador fue el 7942, acompañado por el 3 como quinta balota, resultado que rápidamente comenzó a compartirse entre sus seguidores habituales.
Con más de ocho mil ediciones en su trayectoria, el Chontico (que ofrece sus sorteos en las ediciones Día y Noche) sigue consolidándose como una de las rifas preferidas por los apostadores del país, destacándose por la regularidad de sus jornadas y la amplitud de sus premios.
Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy
Premio mayor: 7942 - 3
- Tres últimos: 942
- Dos últimos: 42
- Cifra completa: 7942
- Último número: 3
Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Lotería Chontico: este es su plan de premios
De acuerdo con las reglas de la lotería, quienes logran acertar las cuatro cifras multiplican el valor de su apuesta por 4.500. En el caso de tres aciertos, la ganancia equivale a 400 veces lo jugado; dos cifras permiten obtener 50 veces el valor apostado, mientras que un único acierto se premia con cinco veces la inversión realizada.
Próximo sorteo | Lotería Chontico
El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo en la misma fecha, martes 30 de septiembre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 28 de septiembre de 2025: 0832 - 7
- 27 de septiembre de 2025: 3254 - 6
- 26 de septiembre de 2025: 3828 - 8
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 28 de septiembre de 2025: 8451 - 8
- 27 de septiembre de 2025: 7382 - 2
- 26 de septiembre de 2025: 3828 - 8
Actualmente, tras más de ocho mil sorteos en su historial, Chontico se mantiene vigente y entre las preferidas de los colombianos, debido a la cantidad de atractivos premios que ofrece y que varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado.