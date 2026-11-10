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¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del martes, 10 de noviembre de 2026

El sorteo se basa en escoger una combinación de cuatro dígitos, en la que cada número puede estar entre el 0 y el 9.

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Redacción Loterías
10 de noviembre de 2026 a las 10:32 a. m.
Descubra cuál fue el número ganador del último sorteo.
Descubra cuál fue el número ganador del último sorteo. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

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Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6857 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9866.
  • Quinta balota: 9.
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6858 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Lotería del Tolima
Lotería del Tolima este lunes, 9 de noviembre de 2026: número y quinta del premio mayor

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 9 de noviembre de 2026: 1984 – Quinta balota: 8.
  • Sorteo del 8 de noviembre de 2026: 4415 – Quinta balota: 2.
  • Sorteo del 7 de noviembre de 2026: 4754 – Quinta balota: 0.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 9 de noviembre de 2026: 7137 – Quinta balota: 7.
  • Sorteo del 8 de noviembre de 2026: 9402 – Quinta balota: 4.
  • Sorteo del 7 de noviembre de 2026: 3760 – Quinta balota: 0.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este miércoles, 11 de noviembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.