¿Ganó? Estos son los Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025

Este miércoles, 17 de septiembre de 2025, se realizó una nueva edición de la Lotería de Manizales por medio del sorteo 4922.

Después de realizado, el procedimiento en compañía de las autoridades de vigilancia y control se señaló que el número ganador para el premio mayor de 2.600 millones de pesos fue el 8778 de la serie 324.

Resultados del sorteo 4922 de la Lotería de Manizales

Premio mayor de 2.600 millones de pesos

Número 8778 de la serie 324.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Manizales

Sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025: número 1851 de la serie 139

número 3800 de la serie 053

número 3800 de la serie 053 Sorteo del miércoles 27 de agosto de 2025: número 2747 de la serie 104

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Manizales.

¿Dónde reclamar el premio de la Lotería de Manizales?

Los premios de la Lotería de Manizales se pueden reclamar en cualquiera de sus agencias autorizadas en Colombia, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía.

En el caso de premios superiores a 100 millones de pesos, el cobro debe hacerse directamente en la sede principal, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales.