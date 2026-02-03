¿Ganó hoy? Conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de febrero

Las loterías siguen siendo una de las tradiciones más arraigadas en Colombia, no solo por la posibilidad de obtener un premio económico, sino también por la ilusión que despiertan a diario en miles de personas. Juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como referentes del azar gracias a sus sorteos frecuentes y a los resultados que generan expectativa en distintas regiones del país.

Cada jornada, estos juegos captan la atención de numerosos apostadores que revisan con detenimiento los números ganadores con la esperanza de que la suerte les favorezca. Para muchos, consultar los resultados se ha convertido en un hábito cotidiano, ya sea a través de medios digitales, puntos de venta autorizados o plataformas especializadas.

El Dorado se distingue por ofrecer sorteos ágiles y premios atractivos por su accesibilidad, lo que lo convierte en una opción popular entre quienes participan de forma constante. Por su parte, El Paisita mantiene una fuerte conexión regional y es uno de los juegos preferidos en Antioquia y zonas cercanas, donde cuenta con una amplia y fiel base de jugadores.

En tanto, La Caribeña sobresale por su presencia en el norte del país, ampliando la oferta de juegos y reforzando la tradición lotera en la región Caribe.

Dorado Mañana

Premio mayor: 8537.

La Quinta: 8.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

Premio mayor: 6pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche