¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 23 de enero

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este viernes, 23 de enero, jugó su sorteo número 6274, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 7231, junto con la balota conocida como ‘La Quinta’ número 7.

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a. m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12:00 del mediodía.

Resultados del sorteo 6275 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7231

Quinta balota: 7

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6276 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 22 de enero de 2026: 0898 – Quinta balota: 5

Sorteo del 21 de enero de 2026: 5025 – Quinta balota: 9

Sorteo del 20 de enero de 2026: 4136 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 22 de enero de 2026: 0801 – Quinta balota: 0

Sorteo del 21 de enero de 2026: 2359 – Quinta balota: 5

Sorteo del 20 de enero de 2026: 8477 – Quinta balota: 0

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este sábado, 24 de enero, a las 10:00 de la mañana.