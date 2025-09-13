¿Ganó hoy? Resultados de La Caribeña Día y Noche del sábado 13 de septiembre de 2025

En Colombia, el panorama de las apuestas no se limita únicamente a las loterías más reconocidas, como Bogotá, Boyacá o el Baloto, que ya cuentan con una larga trayectoria entre los apostadores. En los últimos años han aparecido nuevas opciones que diversifican el mercado y captan la atención del público, ofreciendo incentivos llamativos y premios que mantienen viva la emoción en cada jornada de sorteos.

Una de las opciones más populares es La Caribeña, que se ha convertido en una gran alternativa para los apostadores que buscan ganar buen dinero con la suerte.

Lotería La Caribeña | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Esta lotería se juega de lunes a sábado y siempre se realizan dos sorteos: en la tarde (2:30 p. m.) y en la noche 10:30 p. m.). En el caso de los domingos, el sorteo se hace a las 8:30 p.m.

Este sábado, 13 de septiembre, se llevó a cabo el más reciente sorteo correspondiente a la tarde y que es el número 7183 en toda la historia de este chance. La cifra ganadora fue 2216, mientras que la quinta balota cayó con el número 1.

Resultados sorteo 7183 de La Caribeña Día

Número ganador: 2216.

Quinta balota: 1.

El siguiente sorteo se jugará hacia las 10:30 de la noche de este mismo sábado, corresponderá a la versión noche.

Resultados sorteo 7184 de La Caribeña Día

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Los últimos tres sorteos más recientes han dejado como números ganadores a las siguientes cifras:

La Caribeña Día

Sorteo del 12 de septiembre de 2025: 0984

Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 6536

Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 0083

La Caribeña Noche

Sorteo del 12 de septiembre de 2025: 7342

Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 9610

Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 4099

Recuerde que puede seguir en directo todos los sorteos de La Caribeña a través del Telecaribe, o consultarlos en el portal Loterías de Hoy.

El siguiente sorteo de La Caribeña se jugará este domingo, 14 de septiembre, a las 8:30 de la noche y, al igual que los demás sorteos, podrá seguirlo en directo en las plataformas mencionadas anteriormente.