¿Ganó hoy? Verifique los resultados de el Sinuano Día de este jueves, 25 de diciembre

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 3583, con quinta en 2.

Esta jornada volvió a despertar el interés de numerosos apostadores, que día tras día siguen con atención el desenlace de este reconocido juego de azar. La expectativa crece con cada sorteo, impulsada por la posibilidad de obtener un premio que puede marcar un antes y un después.

El Sinuano, en sus modalidades de Día y de Noche, continúa siendo una tradición arraigada para miles de personas, que ven en cada número una oportunidad de cambiar su suerte. La ilusión se renueva a diario, alimentada por la constancia y la confianza de sus jugadores.

Para muchos participantes, la elección de los números no es aleatoria: fechas importantes, cifras personales o combinaciones con valor simbólico suelen guiar sus decisiones, en la esperanza de acertar y llevarse el premio mayor.

Vale la pena recordar que los sorteos de ambas ediciones se emiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, un factor clave que respalda la transparencia del proceso y mantiene viva la emoción entre los seguidores de esta popular lotería.

Resultados del sorteo 13.273 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 3583

Número ganador de cinco cifras: 35832

Últimos sorteos de El Sinuano Día

24 de diciembre de 2025: 4635

23 de diciembre de 2025: 4158

22 de diciembre de 2025: 1461

21 de diciembre de 2025: 6605

