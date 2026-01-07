Loterías

¿Ganó la lotería Cruz Roja este martes 6 de enero?: conozca los resultados del último sorteo

Esta es una de las loterías más gustadas del país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de enero de 2026, 11:13 a. m.
Este es el resultado de la Lotería Cruz Roja.
Este es el resultado de la Lotería Cruz Roja. Foto: Getty Images / Lotería Cruz Roja

Este martes 6 de enero de 2026 se llevó a cabo uno de los sorteos más esperados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, la tradicional lotería que combina grandes premios con un propósito solidario.

En esta ocasión, el premio mayor fue de 10.000 millones de pesos, y el número ganador fue el .. de la serie .., tal como se anunció en las redes oficiales de la lotería: “¡Empieza el 2026 recargado! Deja que el año nuevo te sorprenda con un millonario premio de 10.000 millones de pesos”.

Los últimos tres sorteos de la Lotería de la Cruz Roja muestran la consistencia de sus millonarios premios:

Premio mayor

Número ganador: 2225 de la serie 314

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 6 de enero de 2026, sorteo 4737

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del sorteo del martes 6 de enero

Loterías

Miloto: resultados del martes 6 de enero de 2026

Loterías

Consulte si tuvo suerte hoy en la lotería Super Astro Sol: los números ganadores del martes 6 de enero

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy martes, 6 de enero

Loterías

¿La suerte lo acompañó? Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 6 de enero de 2026

Loterías

Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 6 de enero

Loterías

Lotería Cruz Roja entregó su premio de fin de año: estos son los números ganadores del 30 de diciembre

Loterías

Lotería Cruz Roja: conozca los números ganadores del martes 16 de diciembre

Loterías

¿Jugó la Lotería Cruz Roja? Número del resultado ganador del martes 9 de diciembre

YouTube video 9M4iYNGejaU thumbnail

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 23 de diciembre de 2025: 6008, serie 251.
  • 16 de diciembre de 2025: 9934, serie 019.
  • 9 de diciembre de 2025: 2846, serie 846.

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana es conocida por su tradición y por su aporte a causas humanitarias. Los recursos recaudados con la venta de billetes se destinan a programas de asistencia social, salud, primeros auxilios y apoyo a comunidades vulnerables, convirtiendo cada apuesta en una contribución real a la sociedad.

Participar es sencillo: los jugadores eligen un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, y pueden adquirir billetes completos o fracciones para aumentar sus probabilidades de ganar.

Los sorteos se realizan todos los martes alrededor de las 10:55 p. m., y representan una oportunidad para que un apostador cambie su vida en un instante.

Más de Loterías

Resultado Lotería Cruz Roja.

¿Ganó la lotería Cruz Roja este martes 6 de enero?: conozca los resultados del último sorteo

El sorteo 4677 de la Lotería del Huila, llevado a cabo el 12 de noviembre de 2024, reveló el número ganador para el premio mayor. Consulte los detalles y demás premios obtenidos.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 6 de enero de 2026, sorteo 4737

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del sorteo del martes 6 de enero

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: resultados del martes 6 de enero de 2026

Lotería Astro Sol

Consulte si tuvo suerte hoy en la lotería Super Astro Sol: los números ganadores del martes 6 de enero

Resultados Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy martes, 6 de enero

Resultados de la lotería Chontico

¿La suerte lo acompañó? Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 6 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 6 de enero

La Antioqueñita Día y Tarde

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del martes 6 de enero: conozca las combinaciones ganadoras

Juegos de azar

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del lunes 5 de enero de 2026

Noticias Destacadas