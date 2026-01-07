¿Ganó la lotería Cruz Roja este martes 6 de enero?: conozca los resultados del último sorteo

Este martes 6 de enero de 2026 se llevó a cabo uno de los sorteos más esperados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, la tradicional lotería que combina grandes premios con un propósito solidario.

En esta ocasión, el premio mayor fue de 10.000 millones de pesos, y el número ganador fue el .. de la serie .., tal como se anunció en las redes oficiales de la lotería: “¡Empieza el 2026 recargado! Deja que el año nuevo te sorprenda con un millonario premio de 10.000 millones de pesos”.

Los últimos tres sorteos de la Lotería de la Cruz Roja muestran la consistencia de sus millonarios premios:

Premio mayor

Número ganador: 2225 de la serie 314

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

23 de diciembre de 2025: 6008 , serie 251.

, serie 16 de diciembre de 2025: 9934 , serie 019 .

, serie . 9 de diciembre de 2025: 2846, serie 846.

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana es conocida por su tradición y por su aporte a causas humanitarias. Los recursos recaudados con la venta de billetes se destinan a programas de asistencia social, salud, primeros auxilios y apoyo a comunidades vulnerables, convirtiendo cada apuesta en una contribución real a la sociedad.

Participar es sencillo: los jugadores eligen un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, y pueden adquirir billetes completos o fracciones para aumentar sus probabilidades de ganar.

Los sorteos se realizan todos los martes alrededor de las 10:55 p. m., y representan una oportunidad para que un apostador cambie su vida en un instante.