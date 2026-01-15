La mañana de este jueves 15 de enero estuvo marcada por la expectativa de los aficionados a los juegos de azar, luego de realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y seguidos por quienes apuestan a la fortuna en los primeros días del año.

El resultado se dio a conocer durante la transmisión oficial en tiempo real, generando reacciones inmediatas entre los jugadores. En la modalidad El Sinuano Día, la cifra favorecida fue el 0534, número que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios autorizados.

A este resultado se sumó la tradicional “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta oportunidad correspondió al número 7, completando así la jugada que dejó a los ganadores de la jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 15 de enero

Número ganador de cuatro cifras: 0534

Número ganador de cinco cifras: 7

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 15 de enero

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Es importante recordar que, para los interesados en este sorteo, el siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el viernes 16 de enero, desde las 2:30 p. m.