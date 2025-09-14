Suscribirse

Lotería

¿Ganó? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 13 de septiembre: consulte si la suerte estuvo de su lado

Consulte los números ganadores y reclame su premio.

Redacción Loterías
14 de septiembre de 2025, 12:02 p. m.
Resultados Lotería del Cauca del sábado 13 de septiembre
Resultados Lotería del Cauca del sábado 13 de septiembre | Foto: Composición Semana / Getty images/Lotería del Cauca

El sábado 13 de septiembre de 2025, la Lotería del Cauda celebró su sorteo número 2576, ofreciendo un atractivo premio mayor de 8 mil millones de pesos. El número ganador fue el 6601 de la serie 014.

Resultados del sorteo 2576 de la Lotería del Cauca

Premio mayor de $ 8.000 millones

  • Número 6601 de la serie 014
Resultado LOTERIA DEL CAUCA del SÁBADO 13 de Septiembre 2025.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

  • Sorteo del 6 de septiembre de 2025: número 8586 de la serie 217
  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 2979 de la serie 074.
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 3137 de la serie 191.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

  • Premio Mayor: los ganadores deben presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, cédula de ciudadanía, RUT y certificación bancaria.
  • Premios de aproximación: se reclaman directamente con el lotero de confianza.
  • Premios secos: se pueden reclamar ante un distribuidor autorizado.
  • Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la DIAN, cédula de ciudadanía y el billete original.

El siguiente sorteo de la Lotería del Cauca se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo a través del Canal UNO.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta podría ser la nueva joya del fútbol mundial por la que se peleen Real Madrid y Barcelona

2. Estados Unidos despliega cinco aviones F-35 en Puerto Rico y eleva la tensión con Venezuela

3. Así quedó la tabla de posiciones después del sorpresivo resultado entre Nacional y Bucaramanga

4. Hasta Margarita Rosa de Francisco tilda de “patriarcal y misógino” el comentario Gustavo Petro a Gloria Miranda. Explica la “trampa”

5. Esposa del Pibe Valderrama tiró a verle más allá: video del jocoso momento es viral

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías Colombia hoyLoterías de hoyJuegos de azarLoteria del Cauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.