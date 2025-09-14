Lotería
¿Ganó? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 13 de septiembre: consulte si la suerte estuvo de su lado
Consulte los números ganadores y reclame su premio.
El sábado 13 de septiembre de 2025, la Lotería del Cauda celebró su sorteo número 2576, ofreciendo un atractivo premio mayor de 8 mil millones de pesos. El número ganador fue el 6601 de la serie 014.
Resultados del sorteo 2576 de la Lotería del Cauca
Premio mayor de $ 8.000 millones
- Número 6601 de la serie 014
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca
- Sorteo del 6 de septiembre de 2025: número 8586 de la serie 217
- Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 2979 de la serie 074.
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 3137 de la serie 191.
¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?
- Premio Mayor: los ganadores deben presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, cédula de ciudadanía, RUT y certificación bancaria.
- Premios de aproximación: se reclaman directamente con el lotero de confianza.
- Premios secos: se pueden reclamar ante un distribuidor autorizado.
- Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la DIAN, cédula de ciudadanía y el billete original.
El siguiente sorteo de la Lotería del Cauca se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo a través del Canal UNO.