¿Ganó? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 13 de septiembre: consulte si la suerte estuvo de su lado

El sábado 13 de septiembre de 2025, la Lotería del Cauda celebró su sorteo número 2576, ofreciendo un atractivo premio mayor de 8 mil millones de pesos. El número ganador fue el 6601 de la serie 014.

Resultados del sorteo 2576 de la Lotería del Cauca

Premio mayor de $ 8.000 millones

Número 6601 de la serie 014

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 6 de septiembre de 2025: número 8586 de la serie 217

Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 2979 de la serie 074.

Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 3137 de la serie 191.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Premio Mayor: los ganadores deben presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, cédula de ciudadanía, RUT y certificación bancaria.

Premios de aproximación: se reclaman directamente con el lotero de confianza.

Premios secos: se pueden reclamar ante un distribuidor autorizado.

Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la DIAN, cédula de ciudadanía y el billete original.