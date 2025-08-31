Resultados lotería del Cauca del sábado 30 de agosto de 2025.

Loterías
¿Ganó? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 30 de agosto de 2025
A través del canal oficial puede descubrir si fue el ganador del nuevo sorteo.
En la vida diaria, las personas suelen apostarle a los juegos de azar para recibir un golpe de suerte y así resultar ganadores de juegos de azar como la lotería.
En el día sábado 30 de agosto del año 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de esta lotería, el número 2571.
Para la lotería del Cauca en esta oportunidad el número ganador para el premio mayor de $8.000 millones fue el 2879 de la serie 074.
Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2571
Premio mayor de $ 8.000 millones
- Número 2879 de la serie 074
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: Número 3137 de la serie 191.
- Sorteo del 16 de agosto de 2025: Número 0512 de la serie 123.
- Sorteo del 09 de agosto de 2025: número 2019 de la serie 287.
¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?
- Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
- Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
- Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
- Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.