¿Ganó? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 30 de agosto de 2025

A través del canal oficial puede descubrir si fue el ganador del nuevo sorteo.

Redacción Loterías
31 de agosto de 2025, 11:38 a. m.
Resultados lotería del Cauca del sábado 30 de agosto de 2025.
Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 30 de agosto de 2025. | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - Lotería del Cauca

En la vida diaria, las personas suelen apostarle a los juegos de azar para recibir un golpe de suerte y así resultar ganadores de juegos de azar como la lotería.

En el día sábado 30 de agosto del año 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de esta lotería, el número 2571.

Para la lotería del Cauca en esta oportunidad el número ganador para el premio mayor de $8.000 millones fue el 2879 de la serie 074.

Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2571

Premio mayor de $ 8.000 millones

  • Número 2879 de la serie 074
Resultados Lotería del CAUCA del Sábado 30 de Agosto de 2025 PREMIO MAYOR 😱💰🚨

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: Número 3137 de la serie 191.
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: Número 0512 de la serie 123.
  • Sorteo del 09 de agosto de 2025: número 2019 de la serie 287.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?

  • Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
  • Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
  • Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
  • Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.

