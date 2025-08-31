Resultados lotería del Cauca del sábado 30 de agosto de 2025.

En la vida diaria, las personas suelen apostarle a los juegos de azar para recibir un golpe de suerte y así resultar ganadores de juegos de azar como la lotería.

En el día sábado 30 de agosto del año 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de esta lotería, el número 2571.

Para la lotería del Cauca en esta oportunidad el número ganador para el premio mayor de $8.000 millones fue el 2879 de la serie 074.

Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2571

Premio mayor de $ 8.000 millones

Número 2879 de la serie 074

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 23 de agosto de 2025: Número 3137 de la serie 191.

Sorteo del 16 de agosto de 2025: Número 0512 de la serie 123.

Sorteo del 09 de agosto de 2025: número 2019 de la serie 287.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?