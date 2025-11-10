Suscribirse

Loterías

¿Ganó su número? Así quedaron los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña este lunes, 10 de noviembre

En Colombia, las loterías están bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar transparencia y legalidad en los resultados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
10 de noviembre de 2025, 4:27 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías y el chance en Colombia se han ganado el corazón de millones de ciudadanos que sueñan con cambiar su vida gracias a los millonarios premios que ofrecen. Entre las más reconocidas a nivel nacional destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres apuestas que cada semana movilizan a miles de jugadores y que han logrado consolidar una comunidad fiel en distintas regiones del país.

El Dorado, originaria de Bogotá, se ha posicionado como una de las loterías más seguidas gracias a sus transmisiones diarias y a la transparencia en cada sorteo. Su atractivo principal radica en la variedad de modalidades para apostar y en la entrega de jugosos premios.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1697.
  • La Quinta: 8.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA LUNES 10 de Noviembre de 2025.

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita, desde Antioquia, ofrece diferentes oportunidades de juego con modalidades en distintos horarios, lo que permite a los apostadores elegir el momento que mejor se ajuste a su rutina.

Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Finalmente, La Caribeña, con sede en la región Caribe, se ha convertido en una tradición diaria para muchos jugadores en la costa norte del país. Sus sorteos también atraen apuestas desde otras regiones, consolidándola como una de las favoritas del público.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fecha 20 de Liga BetPlay: las cuentas de América, Santa Fe, Alianza y Once Caldas para clasificar a los 8

2. Trump amenaza a los controladores aéreos con sanciones si no se presentan a trabajar. Muchos no reciben sueldo hace mes y medio

3. Tensión entre la Corte Constitucional y Colpensiones por la reforma pensional: “No ha desacatado la decisión judicial”

4. Miss Universo 2025: calendario de actividades, fechas y las favoritas del certamen de belleza que se realizará en Tailandia

5. Frustran un plan para asesinar a un embajador israelí en un país de Latinoamérica, esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarColjuegosLotería Paisita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.