Las loterías y el chance en Colombia se han ganado el corazón de millones de ciudadanos que sueñan con cambiar su vida gracias a los millonarios premios que ofrecen. Entre las más reconocidas a nivel nacional destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres apuestas que cada semana movilizan a miles de jugadores y que han logrado consolidar una comunidad fiel en distintas regiones del país.

El Dorado, originaria de Bogotá, se ha posicionado como una de las loterías más seguidas gracias a sus transmisiones diarias y a la transparencia en cada sorteo. Su atractivo principal radica en la variedad de modalidades para apostar y en la entrega de jugosos premios.

Dorado Mañana

Premio mayor: 1697.

La Quinta: 8.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita, desde Antioquia, ofrece diferentes oportunidades de juego con modalidades en distintos horarios, lo que permite a los apostadores elegir el momento que mejor se ajuste a su rutina.

Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Finalmente, La Caribeña, con sede en la región Caribe, se ha convertido en una tradición diaria para muchos jugadores en la costa norte del país. Sus sorteos también atraen apuestas desde otras regiones, consolidándola como una de las favoritas del público.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche