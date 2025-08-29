Loterías
¿Ganó? Viernes, 29 de agosto: Lotería de Medellín, revise los números ganadores y el acumulado para hoy
Consulte si fue uno de los afortunados ganadores de los premios que entrega la Lotería de Medellín.
Este viernes 29 de agosto se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín que entrega un jugoso premio de 16.000 millones de pesos. El número ganador fue el 8388 de la serie 79
Lotería de Medellín: resultados del 29 de agosto
El número ganador, que se lleva a casa el millonario premio de $16.000 millones de la Lotería de Medellín fue el 8388 de la serie 79
Este es el video con los resultados oficiales de la Lotería de Medellín de este 29 de agosto.
Aparte del premio mayor, esta lotería, una de las más famosas del país, entregó otros grandes premios: súper seco de 700 millones de pesos y varios secos de 300 millones de pesos, 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, 20 millones de pesos y 10 millones de pesos.
Este será el siguiente sorteo de la Lotería de Medellín
El siguiente sorteo de la Lotería de Medellín se jugará el próximo viernes 5 de septiembre y será transmitida por las redes sociales y por Teleantioquia.
Así puede consultar los resultados de la Lotería de Medellín
Para consultar los resultados oficiales de esta lotería puede visitar la página web de la Lotería de Medellín.