¿Ganó? Viernes, 29 de agosto: Lotería de Medellín, revise los números ganadores y el acumulado para hoy

Consulte si fue uno de los afortunados ganadores de los premios que entrega la Lotería de Medellín.

Redacción Loterías
30 de agosto de 2025, 4:08 a. m.
Conozca el resultado del último sorteo de la Lotería de Medellín.
Conozca el resultado del último sorteo de la Lotería de Medellín. | Foto: Montaje El País (Freepik/Lotería de Medellín)

Este viernes 29 de agosto se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín que entrega un jugoso premio de 16.000 millones de pesos. El número ganador fue el 8388 de la serie 79

Lotería de Medellín: resultados del 29 de agosto

El número ganador, que se lleva a casa el millonario premio de $16.000 millones de la Lotería de Medellín fue el 8388 de la serie 79

Este es el video con los resultados oficiales de la Lotería de Medellín de este 29 de agosto.

YouTube video player

Aparte del premio mayor, esta lotería, una de las más famosas del país, entregó otros grandes premios: súper seco de 700 millones de pesos y varios secos de 300 millones de pesos, 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, 20 millones de pesos y 10 millones de pesos.

Este será el siguiente sorteo de la Lotería de Medellín

El siguiente sorteo de la Lotería de Medellín se jugará el próximo viernes 5 de septiembre y será transmitida por las redes sociales y por Teleantioquia.

La Lotería de Medellín ofrece un premio de 16.000 millones de pesos. | Foto: Getty Images

Así puede consultar los resultados de la Lotería de Medellín

Para consultar los resultados oficiales de esta lotería puede visitar la página web de la Lotería de Medellín.

