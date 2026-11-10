Hay nuevo millonario en Colombia; cayó premio de 600 millones de pesos de MiLoto

Un nuevo jugador se convirtió en millonario en Colombia tras ganar el premio mayor de MiLoto, esta vez en Barranquilla, donde cayó un acumulado de 600 millones de pesos durante el sorteo 0638, realizado el 9 de noviembre de 2026.

Lotería del Tolima este lunes, 9 de noviembre de 2026: número y quinta del premio mayor

De acuerdo con la información publicada por la organización del juego, los números ganadores fueron 04, 21, 30, 31 y 32. La apuesta ganadora se realizó bajo la modalidad automática, en la que el sistema selecciona los números de manera aleatoria.

El premio mayor llegó a Barranquilla, ciudad que celebra la caída de este importante acumulado. El tiquete ganador fue vendido a través de la red de SuperGIROS.

Cayó MiLoto en Barranquilla 🎉💰 ¡La arenosa está de fiesta! 🥳🌴 $600 MILLONES cayeron en Barranquilla con MiLoto. ¿Y si el próximo eres tú? 👀 Juégalo aquí 👉 https://t.co/92kTZinXT0 #MiLoto #CayóMiLoto https://t.co/pMHqLnYrop — Baloto (@Baloto_Colombia) November 10, 2026

¿Cómo reclamar el premio de MiLoto?

La persona que acertó los cinco números deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para iniciar el proceso de reclamación. También podrá consultar los requisitos y las condiciones en el sitio web oficial de Baloto: www.baloto.com.

Los pasos para cobrar el premio dependen de las condiciones establecidas por el operador. Por ello, el ganador deberá verificar los documentos y procedimientos requeridos antes de completar el trámite.

¿Cuánto dinero ha entregado MiLoto en premios?

Según las cifras divulgadas por la organización, entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de octubre de 2026, MiLoto ha entregado más de 63.018 millones de pesos en premios, distribuidos en 3.787.967 premios.

En ese mismo periodo, el juego ha transferido más de 25.898 millones de pesos al sistema de salud colombiano, de acuerdo con el balance presentado por la compañía.

Miloto números ganadores. Foto: Getty Images / MiLoto

Las apuestas de MiLoto están disponibles a través de Baloto.com, así como en puntos físicos autorizados de Su Red y SuperGIROS y en establecimientos de grandes superficies.

¿Fue ganador? Números y signo ganadores del Super Astro Luna del 9 de noviembre de 2026

La organización también informó que los premios de hasta 2 millones de pesos de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto pueden cobrarse mediante su página web, de acuerdo con las condiciones vigentes para cada juego.