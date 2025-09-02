Hoy | Lotería del Huila: listado completo de los números ganadores del sorteo del 2 de septiembre

Este martes 2 de septiembre de 2025 se realizó el sorteo número 4719 de la tradicional Lotería del Huila, con un premio mayor que alcanzó la impresionante suma de 2.000 millones de pesos. Miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados de esta popular lotería que se ha convertido en una de las más esperadas del país.

El sorteo de esta noche: números ganadores y premios

El sorteo 4719 se llevó a cabo según el cronograma establecido, con un plan de premios que incluye un premio mayor de $2.000 millones y múltiples categorías de premios menores que garantizan oportunidades de ganar para más participantes.

Número ganador del premio mayor: 7151

Número de la serie: 033

El sorteo se realizó a las 10:25 p.m. según el horario tradicional de la Lotería del Huila, que se juega todos los martes de la semana.

Plan completo de premios del sorteo 4719

La Lotería del Huila mantiene su atractivo esquema de premiación que distribuye más de 2.000 millones de pesos entre todos los ganadores:

Premios principales

Premio mayor: 2.000 millones de pesos (1 ganador)

2.000 millones de pesos (1 ganador) Primer seco: 150 millones de pesos (1 ganador)

150 millones de pesos (1 ganador) Segundo seco: 100 millones de pesos (5 ganadores)

100 millones de pesos (5 ganadores) Tercer seco: 30 millones de pesos (10 ganadores)

30 millones de pesos (10 ganadores) Cuarto seco: 15 millones de pesos (10 ganadores)

Premios adicionales

Gana fijo 4 cifras sin serie: $2.100.000

$2.100.000 Super Opita sin serie: $1.776.000

La lotería también contempla pagos a las aproximaciones con la serie, al mayor combinado, las tres primeras cifras, las tres últimas cifras, anterior al mayor y posterior al mayor, así como diversas modalidades sin serie.

Resultados de sorteos anteriores

Para contexto de los apostadores, estos fueron los números ganadores de los sorteos más recientes:

Historial reciente

Sorteo del 26 de agosto (4718): Número 2472 de la serie 131

Número 2472 de la serie 131 Sorteo del 19 de agosto (4717): Número 8686 de la serie 106

Número 8686 de la serie 106 Sorteo del 12 de agosto (4716): Número 8273 de la serie 195

Sobre la Lotería del Huila

La Lotería del Huila es uno de los sorteos más tradicionales y populares de Colombia. Se realiza todos los martes a las 10:25 p.m. y ha mantenido su formato y horario por años, convirtiéndose en una cita obligada para miles de apostadores en todo el país.

El sorteo ofrece un total de $2.000 millones en el premio mayor, lo que la convierte en una de las loterías con mayor premio en el territorio nacional. Su sistema de premiación incluye múltiples categorías que permiten que más personas puedan resultar ganadoras en cada sorteo.

