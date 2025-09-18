¿Jugó a la suerte? Conozca los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este 18 de septiembre

La Antioqueñita es una de las loterías más importantes y populares en Colombia. Destaca por los dos sorteos que realiza, uno en la mañana y otro en la tarde. Son miles de apostadores los que participan con la ilusión de obtener un premio que pueda transformar su vida.

Este jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 6019 y se obtuvo una nueva combinación ganadora, que estuvo acompañada por la serie conocida como “la quinta”.

La dinámica de esta lotería consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9, lo que ofrece diversas opciones de acierto y deja que la suerte defina el resultado. Además, quienes deseen ganar mucho más dinero podrán agregar una quinta balota.

En esta oportunidad, este fue el número ganador que dejó el sorteo de La Antioqueñita Día este jueves.

Resultados del sorteo 6021 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 3925

Quinta balota: 3

Cada sorteo se convierte en una nueva oportunidad para quienes sueñan con convertirse en ganadores y experimentar la emoción de ver sus números reflejados en la pizarra oficial.

El sorteo de la tarde de este jueves está programado para las 4:00 p. m. y será transmitido en directo por el canal La Red Gana en YouTube, donde los jugadores podrán conocer los resultados de inmediato.

Resultados del sorteo 6022 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si se perdió los resultados del último sorteo realizado en ambas modalidades de juego, aquí encontrará un resumen de las combinaciones ganadoras:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 2594

Sorteo del 16 de septiembre de 2025: 3102

Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 2375

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 1127

Sorteo del 16 de septiembre de 2025: 7945

Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 6865