¿Jugó a la suerte? Conozca los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este 18 de septiembre

Ya se jugó el más reciente sorteo de esta importante lotería y hay una nueva combinación ganadora.

Redacción Loterías
18 de septiembre de 2025, 3:23 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
La Antioqueñita es una de las loterías más importantes y populares en Colombia. Destaca por los dos sorteos que realiza, uno en la mañana y otro en la tarde. Son miles de apostadores los que participan con la ilusión de obtener un premio que pueda transformar su vida.

Este jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 6019 y se obtuvo una nueva combinación ganadora, que estuvo acompañada por la serie conocida como “la quinta”.

La dinámica de esta lotería consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9, lo que ofrece diversas opciones de acierto y deja que la suerte defina el resultado. Además, quienes deseen ganar mucho más dinero podrán agregar una quinta balota.

En esta oportunidad, este fue el número ganador que dejó el sorteo de La Antioqueñita Día este jueves.

Resultados del sorteo 6021 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3925
  • Quinta balota: 3
La Antioqueñita 1 - 18 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Cada sorteo se convierte en una nueva oportunidad para quienes sueñan con convertirse en ganadores y experimentar la emoción de ver sus números reflejados en la pizarra oficial.

El sorteo de la tarde de este jueves está programado para las 4:00 p. m. y será transmitido en directo por el canal La Red Gana en YouTube, donde los jugadores podrán conocer los resultados de inmediato.

Resultados del sorteo 6022 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 18 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Si se perdió los resultados del último sorteo realizado en ambas modalidades de juego, aquí encontrará un resumen de las combinaciones ganadoras:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 2594
  • Sorteo del 16 de septiembre de 2025: 3102
  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 2375

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 1127
  • Sorteo del 16 de septiembre de 2025: 7945
  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 6865

El próximo juego de La Antioqueñita Día está programado para el viernes 19 de septiembre, a las 10:00 a. m., en su versión Día, y al igual que siempre, se transmitirá en directo.

