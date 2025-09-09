¿Jugó a la suerte? Conozca los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este 9 de septiembre

La lotería La Antioqueñita jugó un nuevo sorteo en la mañana de este martes, 9 de septiembre, dejando una cifra ganadora. El proceso se realizó a las 10:00 de la mañana y se transmitió en vivo a través de La Red Gana, canal de YouTube.

En esta oportunidad, correspondiente al sorteo 6003, la combinación de la suerte fue con los números 1656. Por otra parte, la quinta balota fue la 5.

Resultados del sorteo 6003 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 1656.

1656. ‘La Quinta’ balota: 5.

A las 4:00 de la tarde de este mismo martes se jugará la versión de La Antioqueñita Tarde, que dará como resultado un nuevo número ganador. Este juego se podrá seguir en vivo por el mencionado canal.

Resultados del sorteo 6004 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: pendiente.

pendiente. ‘La Quinta’ balota: pendiente.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará a la misma hora del miércoles, 10 de septiembre, teniendo en cuenta que cada día, incluyendo sábados y domingos, se juegan dos sorteos de esta importante lotería.

Quienes deseen jugar este chance, solo deben seleccionar cuatro números que van del 0 al 9. Además, también está la oportunidad de jugar La Quinta, una balota adicional con la que aumentan las posibilidades de ganar mucho dinero.

Los más recientes sorteos han dejado como números ganadores a las siguientes cifras:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 8755

Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 0490

Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 5465

La Antioqueñita Tarde