¿Jugó el Baloto? Verifique si acertó a los número ganadores del sorteo del miércoles 11 de marzo

Esta lotería revela los resultados en la noche.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 7:08 a. m.
Como cada lunes, miércoles y sábado, Baloto y Revancha realizaron su sorteo.
Este miércoles, 11 de marzo de 2026, el número ganador del Baloto, con un acumulado de 26.400 millones de pesos, y la modalidad Revancha, con 17.700 millones de pesos, fueron revelados.

Resultados del Baloto

Acumulado de $26.400 millones

  • Números: 38 40 30 17 23
  • Superbalota: 07

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $17.700 millones

  • Números: 11 09 23 33 22
  • Superbalota: 06

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.

