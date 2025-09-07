Suscribirse

Loterías

¿Jugó el chance? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 6 de septiembre: consulte los números ganadores

Por medio de las redes sociales se dieron a conocer los ganadores.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

7 de septiembre de 2025, 11:31 a. m.
a Lotería del Cauca fue creada en 1982 con el propósito de fortalecer los ingresos del departamento.
Sorteo 6 de septiembre. | Foto: Getty Images

El día sábado 6 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2575 de la Lotería del Cauca. El número ganador para el premio mayor de $ 8.000 millones fue el 8586 de la serie 217.

Resultados del sorteo 2570 de la Lotería del Cauca

Premio mayor de $ 8.000 millones

  • Número 8586 de la serie 217
YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: Número 2979 de la serie 074.
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: Número 3137 de la serie 191.
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: Número 0512 de la serie 123.
Contexto: Paisita Día y Noche: vea los resultados del último sorteo del chance este sábado 6 de septiembre del 2025

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?

  • Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
  • Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
  • Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
  • Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El presidente Petro pide excluir del progresismo a miembros de su bancada que apoyaron elección de Carlos Camargo

2. Antes de solicitar su visa para EE. UU., tenga en cuenta este cambio que aplica a niños y adultos mayores

3. Víctor Hugo Aristizábal arremete contra directivo de Atlético Nacional: “Eso no se hace”

4. Mhoni Vidente fue clara y soltó predicción sobre lo que pasará con Venezuela en septiembre; vaticinó duro cambio: “Días contados”

5. Los proyectos de Gustavo Petro que están en entredicho en el Senado por la pérdida de las mayorías

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loteria del CaucaResultados LoteríaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.