¿Jugó el chance? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 6 de septiembre: consulte los números ganadores
Por medio de las redes sociales se dieron a conocer los ganadores.
El día sábado 6 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2575 de la Lotería del Cauca. El número ganador para el premio mayor de $ 8.000 millones fue el 8586 de la serie 217.
Resultados del sorteo 2570 de la Lotería del Cauca
Premio mayor de $ 8.000 millones
- Número 8586 de la serie 217
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca
- Sorteo del 30 de agosto de 2025: Número 2979 de la serie 074.
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: Número 3137 de la serie 191.
- Sorteo del 16 de agosto de 2025: Número 0512 de la serie 123.
¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?
- Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
- Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
- Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
- Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.